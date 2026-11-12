Dictan prisión preventiva contra presunto asesino del regidor de Cuernavaca

Ciudad Judicial de Atlacholoaya. Foto: Uno TV

En una audiencia celebrada este jueves en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, la Fiscalía General formuló imputación en contra de Ricardo Alejandro, presunto asesino del regidor Gabriel Rivas.

Cámaras captaron a dos motocicletas siguiendo al regidor Gabriel Rivas

Según la imputación, Ricardo Alejandro es dueño de la motocicleta desde la que se disparó contra el regidor Gabriel Rivas el pasado 4 de noviembre.

Con ayuda de cámaras de videovigilancia, los agentes ministeriales identificaron dos motocicletas que siguieron al regidor desde que salió del Ayuntamiento hasta el lugar donde ocurrió el homicidio. De acuerdo con la Fiscalía, uno de los tripulantes de la motocicleta propiedad del imputado disparó contra Rivas.

La Fiscalía también señaló que las cámaras instaladas afuera del domicilio de Ricardo Alejandro lo captaron al salir de su casa la mañana del crimen. Según la imputación, la ropa que llevaba coincide con la que vestía la persona que disparó contra el regidor.

Audiencia de vinculación a proceso será el 17 de noviembre

La Fiscalía pidió que la audiencia de vinculación a proceso se realizara en la misma sesión en que formuló la imputación. La defensa solicitó el plazo de 144 horas previsto por la ley, por lo que la audiencia quedó programada para el 17 de noviembre. En esa sesión, la jueza resolverá si vincula a proceso a Ricardo Alejandro.

Además, la jueza dictó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el imputado permanecerá en el penal de Atlacholoaya mientras dura el proceso en su contra.

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