Detienen al presunto homicida del regidor de Cuernavaca, Morelos

Detienen presunto homicida de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca. Foto: SSPC

Autoridades federales dieron a conocer que detuvieron al presunto homicida del regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos. De acuerdo con el reporte oficial, la detención de este sujeto se dio en el municipio de Xochitepec, Morelos.

Cae presunto homicida de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer a través de sus redes sociales oficiales, como en su cuenta de X, que tras trabajos de investigación realizados por la dependencia que dirige y la Fiscalía General de Morelos con el Centro Nacional de Inteligencia, detuvieron al presunto homicida del regidor de Cuernavaca.

De acuerdo con el funcionario federal, se cumplimentó en Xochitepec, Morelos, una orden de aprehensión contra Ricardo Alejandro “N”, señalado como responsable material del homicidio de Gabriel Rivas Ríos, ocurrido el pasado 4 de noviembre.

“Agradecemos a la gobernadora de Morelos, su coordinación y apoyo permanente. Reconocemos el trabajo de la Fiscalía de Morelos y de las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de la entidad“, indicó.

Resultado de los trabajos de investigación realizados por @SSPCMexico y @Fiscalia_Mor con el Centro Nacional de Inteligencia, se cumplimentó en Xochitepec, Morelos, una orden de aprehensión contra Ricardo Alejandro “N”, señalado como responsable material del homicidio de Gabriel… pic.twitter.com/vwu4xTJ8v8 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 12, 2026

Seguirán las investigaciones por el asesinato del regidor

Por último, el secretario de Seguridad informó que las investigaciones por este caso continúan para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de todos los involucrados, tanto materiales como intelectuales, para que este crimen no quede impune.

Cabe señalar que hace poco se dio a conocer que integrantes del Cabildo de Cuernavaca, incluido el alcalde José Luis Urióstegui, fueron citados a comparecer ante la Fiscalía de Morelos, como parte de las investigaciones por el homicidio del regidor y activista Gabriel Rivas Ríos.

El fiscal estatal, Fernando Blumenkron, informó que esta semana comenzarían las comparecencias y la entrega de citatorios a los integrantes del Ayuntamiento. Explicó que estas diligencias permitirán avanzar en una de las líneas de investigación.

El funcionario recordó que, un día después del homicidio, las autoridades aseguraron las oficinas del regidor y solicitaron la comparecencia de personal de la regiduría. También se recaba documentación y se investigan las actividades que Rivas Ríos realizaba como activista social, así como las denuncias que había presentado.

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