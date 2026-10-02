Pelea afuera del bar “La Estancia” en avenida Universidad, Morelos, desata polémica

La pelea inició en el bar “La Estancia” en Morelos. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Morelos, una pelea relacionada con el bar “La Estancia”, ubicado en las inmediaciones de la avenida Universidad, en Cuernavaca, generó polémica luego de que surgieran versiones encontradas sobre el lugar donde comenzó el enfrentamiento.

Mientras el establecimiento aseguró que la pelea ocurrió en el exterior y que las personas involucradas nunca ingresaron al bar, estudiantes que acudieron al lugar señalaron que el conflicto habría comenzado dentro del establecimiento.

Video muestra pelea

Tras el incidente ocurrido durante la madrugada del 1 de octubre, comenzaron a circular videos en los que presuntamente se observa a varios jóvenes peleando dentro del bar.

🚨¿Afuera o adentro?

La madrugada de este jueves 1 octubre se registró una pelea en un bar de Av.Universidad,#Cuernavaca cerca #UAEM.

Bar “La Estancia”asegura que los altercados ocurrieron afuera, pero videos muestran peleas dentro del establecimiento y contradicen su versión. pic.twitter.com/w6oicz1TT4 — QuéCosa!Noticias (@QueCosaNoticias) October 1, 2026

En las imágenes se observa a varios asistentes con los ánimos elevados y, posteriormente, a dos jóvenes que comienzan a intercambiar golpes. Uno de ellos viste una playera negra y el otro una camisa azul.

Mientras ocurre la pelea, algunos asistentes comienzan a gritar “que los saquen”, mientras que, al parecer, personal de seguridad interviene para detener el enfrentamiento.

De acuerdo con la información difundida por medios locales como El Diario de Morelos, la pelea posteriormente se trasladó al exterior del establecimiento, donde un joven habría quedado inconsciente.

🚨🥊 ¡OTRA RIÑA AFUERA DE UN BAR EN CUERNAVACA!



Presuntos estudiantes de la #UAEM fueron captados peleando en avenida Universidad.



⚠️ El caso vuelve a poner la mirada sobre el Ayuntamiento de Cuernavaca y los permisos para bares: mientras estos establecimientos operan cerca de… pic.twitter.com/0CBoRjIwHA — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) October 1, 2026

“La Estancia” se encuentra cerca de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

¿Qué dijo el bar “La Estancia” sobre la pelea?

Ante las imágenes y publicaciones que comenzaron a difundirse sobre el incidente, la administración de “La Estancia” emitió un comunicado para aclarar su versión de los hechos. El establecimiento aseguró que el enfrentamiento ocurrió en el exterior y rechazó que haya comenzado dentro de sus instalaciones.

De acuerdo con el comunicado, las personas señaladas como involucradas “nunca ingresaron a las instalaciones de “La Estancia””, debido a que el personal de seguridad les habría negado el acceso desde su llegada.

El bar afirmó que sus elementos de seguridad detectaron que dichas personas presentaban “signos evidentes de intoxicación alcohólica y conductas prepotentes y agresivas”, por lo que, según su versión, se les impidió la entrada como parte de sus protocolos de admisión y seguridad.

La administración sostuvo que el enfrentamiento ocurrió posteriormente afuera del establecimiento y señaló que, hasta ese momento, desconocía las causas que lo originaron. Por ello, “La Estancia” rechazó las versiones que presentan el incidente como una pelea ocurrida o iniciada dentro del bar.

Asimismo, solicitó a los medios de comunicación y a quienes difundieran información sobre el hecho distinguir entre lo ocurrido dentro del negocio y lo sucedido en el exterior, además de pedir la rectificación de cualquier información que señalara que el enfrentamiento ocurrió dentro de sus instalaciones.

De esta manera, mientras videos difundidos y testimonios de estudiantes apuntan a que habría ocurrido una pelea dentro del establecimiento, “La Estancia” mantiene que las personas involucradas nunca ingresaron y que el enfrentamiento ocurrió afuera.

Foto: Facebook La Estancia

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