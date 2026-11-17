Vinculan a proceso a presunto homicida de Gabriel Rivas. Foto: SSPC.

Una Jueza de Control y Juicio Oral determinó este martes vincular a proceso a Ricardo Alejandro por su presunta participación en el homicidio del regidor de Cuernavaca Gabriel Rivas Ríos.

La resolución se emitió después de casi tres horas de audiencia, durante las cuales la defensa y la Fiscalía presentaron sus datos de prueba. La jueza consideró que existían elementos suficientes para continuar el proceso contra el imputado.

Jueza da cuatro meses para continuar la investigación

Durante la audiencia, la defensa de Ricardo Alejandro intentó desestimar los datos de prueba de la Fiscalía. Argumentó que no había pruebas contundentes que relacionaran al imputado con el homicidio y cuestionó la objetividad de la investigación.

Tras escuchar a ambas partes, la jueza dictó la vinculación a proceso y concedió un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.

Jesús García Aguilar, representante jurídico de la esposa del regidor, consideró que la resolución representa un avance y afirmó que seguirán pendientes de las investigaciones.

“Esta investigación hoy trajo como consecuencia un auto de vinculación a proceso, consideramos que se encuentra debidamente sustentado”, expresó.

Familia de Gabriel Rivas Ríos pide investigar a todos los involucrados

Al concluir la audiencia, el asesor jurídico pidió que las investigaciones continúen hasta identificar a todos los responsables materiales e intelectuales del homicidio de Gabriel Rivas Ríos.

García Aguilar señaló que en los hechos hubo dos motocicletas y que, desde la representación de la familia, consideran que participaron dos autores materiales.

“Estaremos presionando para que continúe esta investigación y también confiamos en que se va a dar con los intelectuales”, declaró.

Ricardo Alejandro permanecerá en prisión preventiva

La defensa de Ricardo Alejandro cuenta con tres días para impugnar la vinculación a proceso. Mientras tanto, el imputado deberá permanecer en prisión preventiva.

La fecha para el cierre de las investigaciones quedó fijada para el 17 de marzo del 2027.

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