Escuelas privadas cobran por certificados gratuitos en Morelos. Foto: Cuartoscuro

Autoridades del estado de Morelos dieron a conocer que detectaron escuelas privadas que cobran por certificados y asesorías que son totalmente gratuitas en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

Escuelas privadas cobran por certificados y asesorías gratuitas en Morelos

En conferencia de prensa de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia Calderón, el titular del INEA en el estado, Uriel Estrada Jaime, informó que han detectado escuelas privadas que cobran por servicios que son gratuitos en el instituto.

Al respecto, explicó que han encontrado que instituciones educativas privadas, que no tienen reconocimiento ni validez oficial, toman los servicios del INEA y los ofrecen a jóvenes y personas adultas cobrándoles una cantidad de dinero.

“Nuestros servicios y materiales educativos son totalmente gratuitos”, recalcó Uriel Estrada.

Personas que fueron parte del INEA venden los servicios

También, el titular del INEA en Morelos, aseguró que tienen conocimiento que algunas personas que formaron parte del instituto ahora utilizan sus propias escuelas particulares para ofrecer los servicios que son gratuitos.

Además, dijo que estos planteles educativos donde cobran certificados o asesorías que son gratis, se encuentran en diferentes municipios del estado de Morelos.

Cobran hasta 5 mil pesos

De acuerdo con medios locales, el funcionario luego indicó que estas escuelas particulares cobran hasta 5 mil pesos por la expedición de certificados de primaria y secundaria, aunque se trata de trámites y evaluaciones totalmente gratuitos que se pueden obtener en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Además, señaló que se han detectado al menos seis escuelas privadas que llevan a cabo este tipo de prácticas, por lo que pidió a la ciudadanía no acercarse a ellas para conseguir servicios que son gratuitos en el INEA.

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