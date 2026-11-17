Plantón frente a Segob. Foto: Uno TV

Trabajadores de diferentes sindicatos, junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), iniciaron un plantón indefinido a un costado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la calle Bucareli, en la Ciudad de México (CDMX).

#ALMOMENTO 🚨 Trabajadores de diferentes sindicatos, junto con el #SNTSS, inician #plantón indefinido a un costado de la Secretaría de Gobernación en la calle Bucareli.#PortalUnoTv pic.twitter.com/fxB8RYLMz8 — Uno TV (@UnoNoticias) November 17, 2026

¿Dónde se realiza el plantón de trabajadores?

La movilización reúne a integrantes de distintas organizaciones sindicales, entre ellas el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). El plantón se instala sobre la calle Bucareli, a un costado de la sede de Gobernación.

Los participantes anunciaron que permanecerán por tiempo indefinido en este punto.

Alternativas viales

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que la circulación en Bucareli está cerrada por manifestantes, en el tramo entre Atenas y General Prim, en la alcaldía Cuauhtémoc. Como alternativas viales, señaló avenida Paseo de la Reforma y Balderas.

Marcharán y organizarán asamblea en Puebla

Trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social anunciaron nuevas movilizaciones, como la que llevarán a cabo el próximo 21 de noviembre, a las 10:00 horas, cuando marcharán en Puebla para exigir atención a sus demandas laborales.

“Vamos a tener movilización para el 21 de noviembre, la movilización va a ir desde el Hospital General Regional 36 Carmen Serdán, Alatriste, al Zócalo de Puebla“, informó Jesús Vargas, trabajador del IMSS.

También indicó que el 22 de noviembre organizarán una tercera asamblea, igual en la ciudad de Puebla, donde participarán más de ocho estados.

Por otra parte, confirmaron la instalación de un campamento indefinido frente a Gobernación, junto con otras organizaciones sindicales, para exigir que sus demandas sean atendidas por las autoridades correspondientes.

“Democratizar de forma real, los sindicatos, porque vamos a Segob para abrir o para reforzar el canal de diálogo que está hecho y que las distintas demandas y peticiones sean canalizadas a las instituciones que corresponden a través de Gobernación“, comentó Rafael Soto, vocero del SNTSS.

Los inconformes también rechazaron que su movimiento esté dividido. Aseguraron que la menor participación de trabajadores en las protestas responde a presuntas sanciones y represalias laborales.

“Es normal que muchos compañeros ante las sanciones y represión disminuye el número, pero no así la organización que sigue creciendo exponencialmente”, finalizó Soto.

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