Se descartó que el incidente estuviera relacionado con un ciberataque. Foto: Envato

La interrupción del servicio bancario en Estados Unidos estuvo relacionada con un error de software en los sistemas internos de JPMorgan Chase, según informó la entidad en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X. El banco explicó que el incidente retrasó la atención a algunos clientes y pudo afectar transacciones en las que participaban otras instituciones.

Chase describió el problema como temporal y señaló que no había evidencia de que estuviera relacionado con un incidente cibernético. También aclaró que no se trataba de una falla sistémica.

¿Qué causó la interrupción del servicio bancario en Chase?

El banco atribuyó el incidente a un fallo de software en sus sistemas de hardware locales, es decir, equipos alojados en sus propias instalaciones. La publicación no identifica el programa o componente que falló ni atribuye el problema a una actualización.

“Está tomando más tiempo de lo habitual atender a algunos clientes”, indicó la institución en el comunicado, sin precisar cuántas personas resultaron afectadas ni qué servicios registraban las mayores demoras.

¿Cómo afectó el problema de JPMorgan Chase a otros bancos?

La entidad explicó que otras instituciones pudieron experimentar dificultades cuando participaban en una transacción que involucraba a Chase. Ese posible efecto no significa que todos los bancos involucrados hayan sufrido una falla en sus propios sistemas.

“Cuando participamos en una transacción que involucraba a otros bancos, esos bancos pudieron haberse visto afectados, pero este no es un problema sistémico”, señaló la compañía. El aviso no identifica a esas instituciones ni menciona plataformas de pago específicas.

¿Qué informó Chase sobre el acceso a cuentas y fondos?

“Los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos”, aseguró el banco. Esa declaración acompañó el reconocimiento de que la atención a algunos usuarios estaba tardando más de lo habitual.

El comunicado no cuantifica los reportes de dificultades para entrar a la banca en línea ni confirma que miles de usuarios de distintas entidades estuvieran afectados. Su explicación se limita al incidente de Chase y a sus posibles consecuencias en operaciones con otros bancos.

¿Cuándo se resolverían los retrasos del servicio bancario?

En su publicación del lunes 16 de noviembre, Chase indicó que trabajaba para solucionar el problema antes de que terminara ese día. Sin embargo, ese mensaje expresa una previsión, no una confirmación del restablecimiento completo. Por sí solo, tampoco permite determinar si las dificultades continuaban este martes 17 de noviembre.

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