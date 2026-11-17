Comienza a surgir basura espacial de SpaceX en Tamaulipas | Fotos: CONIBIO Global

La organización CONIBIO Global alertó este martes 17 de noviembre que identificó miles de fragmentos de basura espacial de SpaceX en territorio mexicano, unos días después del lanzamiento de prueba número 15 del cohete Starship en Texas, Estados Unidos (EE.UU.).

El equipo técnico, a cargo de Jesús Elías Ibarra, activista y líder de CONIBIO Global, recorrió el punto crítico de Playa Bagdad, Tamaulipas, con el objetivo de encontrar una parte grande del propulsor; sin embargo, el acceso a la zona es limitado por la marea alta y fuertes ráfagas de viento.

Detectan más basura espacial de SpaceX en Tamaulipas

CONIBIO Global anunció este martes el descubrimiento de mil 500 piezas de basura espacial con diferentes tamaños, incluyendo fragmentos del recubrimiento interno del propulsor de SpaceX, según dio a conocer en redes sociales.

“La basura espacial apenas está saliendo; nuestros técnicos nos reportan que está flotando y las olas las están dejando en la orilla”. CONIBIO Global

Imagen: CONIBIO Global

Unas horas antes de dar mayores detalles sobre los restos del cohete Starship, la propia CONIBIO Global estimó que el número de fragmentos en tierras mexicanas podría ascender a millones.

A través de su canal exclusivo de WhatsApp, la organización dio a conocer múltiples imágenes de la basura espacial distribuida a las orillas de Playa Bagdad, en Tamaulipas.

“Miles, posiblemente millones, de fragmentos de basura espacial de SpaceX están nuevamente en territorio mexicano“, adelantó la organización liderada por Jesús Elías Ibarra.

Imagen: CONIBIO Global

Los técnicos de la organización permanecen evaluando la zona y recolectando los fragmentos que es posible retirar para entregarlos a las autoridades, según informó este martes.

“Por la cantidad y el tamaño de las piezas, será imposible recogerlos todos”. CONIBIO Global

Imagen: CONIBIO Global

Hasta el momento, los especialistas lograron documentar fragmentos de plástico blanco con cinta gris, cinta con caucho negro y piezas con pegamento azul, correspondientes a la pared interna del propulsor, mezclados con basura turística.

“La evidencia confirma nuevamente la presencia de basura espacial de SpaceX en nuestras costas tamaulipecas“, remató el organismo.

¿Cómo fue el lanzamiento 15 de Starship, de SpaceX?

El cohete Starship de 124 metros de altura, el más grande y potente del mundo, despegó el viernes 13 de noviembre a las 16:47 horas (tiempo del Centro de México) desde su plataforma en Starbase, Texas, para su decimoquinto vuelo de prueba.

La nave, que da nombre al cohete y constituye su segunda etapa, alcanzó la órbita terrestre, donde desplegó con éxito 26 satélites destinados a ampliar la constelación de internet satelital Starlink, también propiedad del empresario Elon Musk.

Sin embargo, la misión de SpaceX no terminó sino hasta el sábado 14 de noviembre, cuando realizó la primera recuperación de una nave espacial de la historia, con el seguro regreso de su vehículo Starship a su plataforma de lanzamiento luego de pasar un día en órbita.

La nave emergió de un cielo nublado tras un descenso a través del continente y, tras una caída controlada, se deslizó suavemente entre los “brazos mecánicos de palillos” sobre la Plataforma de Lanzamiento 2.

La agencia AFP destacó que esta recuperación marca un hito en la búsqueda de décadas de la industria espacial de sistemas de cohetes completamente reutilizables.

“Se trata de una meta que puede reducir drásticamente los costos de las misiones y hacer posibles lanzamientos más frecuentes”. AFP

Por su parte, Dan Huot, portavoz de SpaceX, celebró: “Este era el Santo Grial de los vuelos espaciales: precipitarse a través del fuego para ser atrapado en el aire por el acero. Hemos capturado una Starship y ahora todo cambia“

Una multitud reunida en la playa del Golfo de México cerca de Starbase estalló en vítores de júbilo cuando la nave fue visible, con el éxito soft rock de 1977 “Baby Come Back” como banda sonora del angustioso descenso final en la transmisión oficial de SpaceX.

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