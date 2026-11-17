Philippe Diallo es presidente de la Federación Francesa de Futbol. Foto: AFP

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Futbol (FFF), fue respaldado por unanimidad por las asociaciones nacionales representadas en el Comité Ejecutivo de la UEFA para competir contra el actual presidente, Gianni Infantino, en las elecciones del 18 de marzo de 2027 en Rabat.

“En una reunión celebrada hoy (lunes) y presidida por el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, las asociaciones nacionales representadas en el Comité Ejecutivo de la UEFA y en el Consejo de la FIFA invitaron a Philippe Diallo a presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de la FIFA, asegurándole por unanimidad su pleno apoyo”, indicó la instancia europea en un comunicado.

El plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia de la FIFA termina este miércoles a medianoche.

“Ante serias preocupaciones sobre el rumbo tomado por la FIFA, las asociaciones nacionales hicieron un llamamiento a la unidad y a la renovación de la confianza dentro de la comunidad mundial del futbol”, añadió.

Una confianza rota

La UEFA estaba en busca de un candidato para enfrentarse al dirigente italo-suizo, en el cargo desde 2016, además de mantenerse a la vanguardia de la oposición a Infantino desde que se reveló el proyecto, finalmente abortado, de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados, bautizada FIFA Forward Enterprise (FFE).

La iniciativa buscaba establecer una filial comercial para gestionar y comercializar competiciones de la FIFA, con la posibilidad de atraer inversión privada. Sin embargo, generó críticas y finalmente fue abandonada.

Tras recibir varios rechazos, entre ellos el del canadiense Victor Montagliani, presidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y el del catarí Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, la UEFA optó finalmente por Philippe Diallo.

Según varios medios, también se había barajado el nombre del exentrenador del Arsenal Arsène Wenger para desafiar a Gianni Infantino, pero este declinó la propuesta.

Diallo, durante mucho tiempo cercano a Infantino, se distanció por la polémica mundial generada por el proyecto FFE.

El presidente del futbol francés tuvo palabras muy duras contra el actual presidente de la FIFA.

“Consideramos que, de alguna manera, se ha roto la confianza depositada en el presidente de la FIFA, que la manera en que concebimos la conducción del futbol mundial ya no se corresponde con nosotros”, dijo el 10 de septiembre pasado.

Diallo dice que también tiene apoyos no europeos para presidir la FIFA

Philippe Diallo aseguró este martes que ha recibido también apoyo de federaciones de fuera de Europa para intentar ser el sucesor de Gianni Infantino.

“Hay que sumar 106 votos, es la mayoría absoluta. Teniendo el apoyo unánime de la UEFA tengo ya un número de votos considerable. Ahora me corresponde a mí, y a todo mi equipo, convencer a los demás continentes, pero de manera espontánea, desde ayer, he recibido ya muestras de apoyo fuertes y firmes desde otros continentes, que se irán conociendo en los próximos días”, declaró en la sede de la FFF en París.

Agregó que ya no puede haber una gobernanza en solitario en la que asuntos importantes se decidan a escondidas y sin activar el Comité Ejecutivo.

“Voy a aportar la visión de una gobernanza abierta, colegiada, en la cual las instancias puedan ejercer realmente su papel”, prometió.

¿Quién es Philippe Diallo?

Nacido el 2 de agosto de 1963 en Saint-Nazaire, Francia, e hijo de un campeón de boxeo franco-senegalés, Philippe Diallo es un tecnócrata titulado en derecho público y derecho de los negocios, formado en Sciences Po París.

Ingresó en la FFF al unirse a Noël Le Graët, el anterior presidente del organismo, en 2021, después de haber dirigido durante cerca de 30 años (de 1992 a 2021) la Unión de Clubes Profesionales de Futbol (UCPF), sindicato patronal.

Fue en 2023 cuando el ejecutivo de 63 años tomó las riendas de la FFF tras las polémicas y los señalamientos de acoso sexual en contra de Le Graët. Diallo asumió primero la presidencia de manera interina y posteriormente fue elegido para el cargo en junio de ese año.

Durante su gestión, impulsó acuerdos comerciales y cambios en la estructura deportiva de la federación. Entre ellos destaca la renovación del contrato que vincula a la FFF con Nike hasta 2034, por unos 100 millones de euros (109.9 millones de dólares) al año.

Por otro lado, aunque la selección masculina de Francia no ha conquistado nuevos títulos desde la llegada de Diallo, se ha mantenido como una de las mejores del mundo.

Respaldó la llegada de Zinedine Zidane a la selección francesa

De hecho, aunque su predecesor hizo comentarios poco favorables hacia Zinédine Zidane, Philippe Diallo respaldó su llegada para tomar el relevo de Didier Deschamps.

Antes, atrajo a Thierry Henry para dirigir al equipo olímpico durante los Juegos de 2024 en París, con el resultado de una celebrada medalla de plata.

“Amplia experiencia” y sutileza política

En la primavera de 2023, como primera decisión importante, logró pacificar a la selección femenina francesa al decidir sustituir a la entrenadora Corinne Diacre, enfrentada a varias jugadoras clave, por Hervé Renard.

Aunque es poco conocido fuera de Europa, Diallo tiene una “gran experiencia en todos los niveles de este deporte”, destacó la UEFA.

Su conocimiento de los entresijos pasa incluso por la FIFA, ya que desde 2003 es juez único en la cámara de resolución de litigios.

También ha participado en actividades diplomáticas junto al presidente francés Emmanuel Macron. En abril de 2025, acompañó al mandatario a Egipto para firmar una alianza con la federación de futbol.

Cuatro aspirantes a la presidencia de la FIFA

A la espera de la oficialización de las candidaturas por parte de la FIFA, al momento son cuatro los que han manifestado su intención de competir por la presidencia del futbol mundial.

Además de Infantino y Diallo, Kozo Tashima, presidente de honor de la Federación Japonesa de Futbol (JFA), y el exjugador suizo Ramon Vega han anunciado su intención de presentarse.

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