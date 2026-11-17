La explosión provocó la muerte de una adulta mayor. Foto: Protección Civil CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) inició una investigación por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas tras la explosión registrada la mañana del lunes 16 de noviembre en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde murió una mujer de 70 años y otras cuatro personas requirieron atención médica, entre ellas una bebé. Los primeros hallazgos periciales apuntan a que el incidente pudo originarse por una acumulación de gas LP.

De acuerdo con un comunicado de la institución, personal ministerial y pericial acudió al lugar para comenzar las diligencias y determinar las causas del estallido, que afectó cinco construcciones del inmueble y ocasionó daños en edificaciones cercanas.

La Fiscalía capitalina informó que desplegó especialistas de distintas disciplinas para realizar los estudios correspondientes, mientras que también dispuso equipos de atención para acompañar a los familiares de la mujer fallecida y brindar apoyo a las personas lesionadas que fueron trasladadas a hospitales.

¿Qué investiga la Fiscalía de CDMX tras la explosión en Miguel Hidalgo?

La investigación quedó abierta por homicidio culposo y lesiones culposas, debido al fallecimiento de una mujer de 70 años y las afectaciones que sufrieron otras cuatro personas durante la explosión.

La institución precisó que, desde que tuvo conocimiento de los hechos, personal ministerial y pericial se trasladó al inmueble para recabar información y desarrollar las primeras diligencias.

En las labores participan especialistas en criminalística, fotografía, química, incendios y explosivos, arquitectura e instalaciones de gas. Cada área realiza estudios específicos para establecer cómo ocurrió el incidente y qué factores pudieron provocarlo.

La Fiscalía de CDMX señaló que los trabajos periciales también contemplan la revisión de las construcciones afectadas y de los daños registrados en los inmuebles colindantes. El objetivo es reunir elementos que permitan reconstruir las circunstancias de la explosión y determinar si existe alguna responsabilidad.

Explosión habría sido provocada por acumulación de gas LP

Uno de los primeros resultados de los peritajes apunta a que la explosión pudo estar relacionada con una acumulación de gas LP en el inmueble. Sin embargo, esta hipótesis todavía debe confirmarse mediante los estudios especializados que continúan a cargo de la FGJ CDMX.

Para esclarecer el origen del estallido, los expertos mantendrán la inspección del lugar cuando las condiciones de seguridad permitan ingresar a la zona donde presuntamente ocurrió la explosión.

Además de establecer qué provocó la acumulación de gas, los especialistas realizarán análisis para conocer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de la mujer de 70 años.

El incidente tuvo consecuencias en cinco construcciones del inmueble y también ocasionó daños en edificaciones cercanas, por lo que las investigaciones incluyen la evaluación de las estructuras afectadas.

La revisión de las instalaciones de gas y los estudios de arquitectura forman parte de las diligencias para determinar las condiciones en las que se encontraba el inmueble antes del estallido.

Fiscalía envía equipos para atender a familiares y lesionados

Como parte de las acciones posteriores a la explosión, la Fiscalía CDMX informó que dispuso el envío de tres equipos especializados en atención a víctimas.

Uno de ellos fue destinado a brindar acompañamiento a los familiares de la mujer que perdió la vida, mientras que los otros dos tienen la encomienda de atender a las personas lesionadas que fueron trasladadas a distintos hospitales.

De acuerdo con la información oficial, cuatro personas requirieron atención médica, entre ellas una bebé. La institución no detalló en el comunicado la identidad de los lesionados ni el estado de salud que presentaban después del incidente.

La atención a las víctimas y sus familiares forma parte de las acciones que acompañan la investigación ministerial, mientras continúan los trabajos para esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía capitalina indicó que mantendrá las indagatorias para establecer las circunstancias de la explosión, identificar posibles responsabilidades y garantizar la atención integral de las personas afectadas.

Por ahora, la acumulación de gas LP constituye una de las primeras hipótesis periciales, pero será necesario concluir los estudios para determinar el origen del estallido ocurrido en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Así te informamos sobre la explosión en la Miguel Hidalgo

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