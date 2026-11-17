El riesgo crece para quienes tienen algún antecedente penal. Foto: Envato

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha detenido, en los últimos meses, a residentes permanentes con Green Card vigente cuando volvían de viajes cortos fuera de EE. UU., en varios casos por cargos menores de hace décadas que en su momento no les impidieron obtener o renovar su residencia, de acuerdo con una investigación publicada por The Washington Post. En algunos de esos casos, el expediente se había desestimado o nunca quedó registrado como condena, y aun así reapareció al momento de cruzar la frontera.

Las detenciones ocurrieron en aeropuertos y cruces fronterizos, donde los oficiales comparan las huellas digitales de los viajeros con bases de datos biométricas y revisan identificaciones y listas de pasajeros. A partir de esa revisión, un antecedente olvidado puede bastar para que una persona con años de residencia legal termine bajo custodia. De hecho, un abogado de la frontera de Texas aseguró haber llevado al menos 100 casos de residentes detenidos en 18 meses, aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no informó cuántos titulares de Green Card ha detenido en total.

La ley protege a la mayoría de los residentes que salen y vuelven al país, pero también marca situaciones concretas en las que un residente puede ser tratado como si pidiera entrar por primera vez, y un fallo de la Corte Suprema de junio amplió el margen de los agentes en una de ellas.

¿Qué les pasó a los residentes detenidos al volver de un viaje?

Entre los casos documentados está el de una mujer que tenía 74 años cuando fue detenida en marzo en un puerto de entrada del sur de Texas, al regresar de México, adonde cruzaba desde hacía tres décadas para surtir sus recetas. Sus huellas revelaron un cargo menor de 1994 por portar una pistola descargada, que después se había desestimado, y pasó 22 días detenida hasta que un juez de inmigración le concedió fianza.

Un desenlace mucho más grave tuvo el caso de Emiliano Andrade Covarrubias, un residente de Dallas detenido al volver de México, quien murió bajo custodia de ICE el 17 de octubre de 2026 en el Centro de Procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas, según un comunicado de ICE. La agencia señaló que su historial incluía un arresto por robo en 2004 y sostuvo que obtuvo su residencia de forma fraudulenta al no declararlo. Su familia, en cambio, afirmó que no recibió la atención médica ni los medicamentos adecuados mientras estuvo detenido.

Otros residentes terminaron retenidos por haberse registrado para votar por error, o por la sospecha de haberlo hecho décadas atrás. En al menos uno de esos casos la acusación se cayó porque los oficiales no pudieron probarla. Además, el patrón no surgió de la nada, puesto que en el aeropuerto de San Francisco, residentes con Green Card pasaron días retenidos por arrestos antiguos antes de ser enviados a detención.

¿En qué casos la ley trata a un residente como si pidiera entrar por primera vez?

Como regla general, un residente permanente que vuelve de un viaje no tiene que pedir permiso para entrar de nuevo, pues la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que no se le considera alguien que busca ser admitido. Esa protección, sin embargo, tiene seis excepciones en las que el residente pasa por la revisión como cualquier otro extranjero, aunque su Green Card siga vigente. La ley enumera los siguientes casos.

Abandonó o renunció a su residencia

Estuvo fuera de EE. UU. más de 180 días seguidos

Participó en alguna actividad ilegal después de salir del país

Salió mientras tenía abierto un proceso de deportación o de extradición

Cometió alguno de los delitos que la ley considera motivo para negar la entrada, como ciertos delitos de drogas o de “bajeza moral”, salvo que después haya obtenido un perdón o una cancelación de deportación

Intentó entrar por un lugar o en un momento no autorizados, o sin pasar por la inspección de un oficial

De todas ellas, la de los delitos explica buena parte de las detenciones documentadas. En la práctica, la inspección de CBP en aeropuertos y cruces fronterizos decide en ese momento si admite al residente. Cuando no lo hace, la persona puede quedar bajo custodia de ICE mientras su caso pasa a manos de un juez de inmigración.

Aun en ese escenario, la residencia no se pierde en el aeropuerto, ya que la decisión de deportar a un residente le corresponde a un juez de inmigración. La excepción es que la propia persona firme el formulario I-407, con el que renuncia de manera voluntaria a su green card, un paso que conviene no dar sin asesoría legal.

Authorities are detaining people over charges that did not come up when applying for or renewing green cards and that in the past would not have resulted in an effort to remove legal status. https://t.co/Gz1aKAgF5R — Arelis R. Hernández (@arelisrhdz) November 17, 2026

Un antecedente viejo o desestimado puede reaparecer en la frontera

Muchos residentes dan por hecho que un caso cerrado, desestimado o borrado de su expediente dejó de existir, pero para inmigración no siempre es así. En el caso de la mujer de Texas, el cargo de 1994 se había desestimado y un notario le dijo que no tenía que declararlo, mientras que Andrade Covarrubias había recibido una sentencia diferida que no contaba como condena.

Quien solicita la residencia debe declarar todos sus antecedentes penales, aunque el caso se haya desestimado después. Por esa razón, un arresto que no se informó en su momento puede convertirse años más tarde en el argumento para acusar a la persona de haber obtenido la green card con engaños, como ocurrió con el residente que murió en Laredo.

A esto se suma que las autoridades cuentan con más herramientas para encontrar esos registros, desde las huellas digitales hasta bases de datos sobre antecedentes penales y registros de votantes que estados como Florida y Texas comparten con el DHS. Funcionarios de puertos de entrada en Texas, por su parte, aseguraron que siempre han hecho estas revisiones y negaron seguir órdenes o cuotas de arresto del gobierno de Trump.

¿Qué cambió con el fallo de la Corte Suprema?

El 23 de junio de 2026, la Corte Suprema resolvió el caso Blanche v. Lau por seis votos contra tres y concluyó que los agentes fronterizos no necesitan pruebas claras y convincentes de que un residente cometió un delito para tratarlo como alguien que pide entrar al país. Antes de ese fallo, un tribunal de apelaciones había exigido ese nivel de prueba desde la frontera.

El caso se originó en 2012, cuando un residente de origen chino volvió al aeropuerto JFK de Nueva York mientras enfrentaba un cargo pendiente por falsificación de marcas, y los oficiales no lo admitieron como residente. Con esta decisión, un cargo penal todavía abierto puede bastar para que CBP no admita a un residente de la manera habitual. Aun así, el fallo no modifica la protección para quienes no tienen ningún antecedente penal.

¿Qué conviene revisar antes de viajar con green card?

Para la mayoría de los residentes, salir del país sigue siendo posible, y según USCIS un viaje temporal o breve normalmente no afecta la residencia permanente. El riesgo crece para quienes tienen cualquier antecedente penal, por menor o antiguo que sea, y para quienes pasan largas temporadas fuera de EE. UU. Antes de comprar un boleto, conviene revisar algunos puntos.

Conseguir copias certificadas del expediente de cualquier arresto o caso penal, incluso si se desestimó o se borró, y llevarlas durante el viaje

Consultar con un abogado de inmigración antes de salir si existe un arresto, un cargo pendiente o una condena

Evitar viajar mientras haya un caso penal abierto

Confirmar que la green card esté vigente y llevar también el pasaporte

No pasar más de 180 días fuera del país y, si la ausencia será de un año o más, tramitar antes un permiso de reingreso con el formulario I-131

No firmar ningún documento en el aeropuerto sin entender qué dice, en especial el formulario I-407

¿Qué pueden hacer los agentes?

Además, los agentes pueden revisar el celular de los viajeros al entrar a EE. UU., por lo que también ayuda saber qué pueden pedir y qué no antes de llegar a la inspección.

Por último, quienes cumplen los requisitos para la ciudadanía pueden valorar con un abogado si les conviene solicitarla, porque a un ciudadano estadounidense no se le puede tratar como alguien que pide entrar al país ni negarle el regreso por un antecedente penal. Eso sí, el trámite de naturalización también revisa los antecedentes penales, de modo que la asesoría legal resulta clave antes de presentar la solicitud.

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