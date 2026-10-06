Investiga Fiscalía de Nayarit posible atentado contra Gobernador, aunque no descarta otras hipótesis

Avioneta usada por el gobernador cayó en Ixtlán del Río: Fiscal. FOTO: UnoTV

La Fiscalía General de Nayarit investiga si el desplome de una avioneta Cessna, ocurrido la tarde del domingo en Ixtlán del Río, pudo estar relacionado con un posible atentado contra el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.

La fiscal general, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, explicó que esta línea de investigación surgió porque la aeronave era utilizada de manera ocasional por el mandatario estatal. Sin embargo, aclaró que también se analizan otras posibles causas del accidente.

Avioneta usada por el gobernador cayó en Ixtlán del Río

La aeronave despegó del aeropuerto Amado Nervo de Tepic con destino a Aguascalientes, pero perdió comunicación pocos minutos después de iniciar el vuelo. Posteriormente, se confirmó que cayó cerca de la comunidad de Mezquites.

El accidente dejó dos personas fallecidas, identificadas como el piloto y el copiloto de la avioneta.

Heredia Verdugo indicó que las investigaciones consideran una posible falla mecánica y las condiciones climatológicas, aunque ninguna hipótesis ha sido descartada.

“Aunque pudiera ser una falla mecánica o por el clima no queremos descartar la posibilidad que como ocasionalmente, el gobernador usaba ese vuelo él hubiese sido el objetivo”. declaró

Fiscalía señala presencia de grupos delictivos en la zona

La fiscal general señaló que Ixtlán del Río es un punto de especial interés para las investigaciones de la dependencia debido a la presencia de grupos delictivos.

De acuerdo con Heredia Verdugo las autoridades tienen información de que en la zona se descargan armas y se manejan recursos de organizaciones criminales.

La funcionaria también mencionó la difusión en redes sociales de un video captado al momento de la explosión y señaló que el lugar es considerado un “foco rojo” por la Fiscalía.

Fiscalía había detectado presunto plan contra Navarro Quintero

La hipótesis de un posible atentado también se analiza a partir de antecedentes recientes. La Fiscalía de Nayarit había detectado previamente un presunto plan de grupos criminales para atacar al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y a la propia fiscal.

El presunto ataque habría sido planeado durante un traslado por la autopista Compostela-Bahía de Banderas, cuando ambos se dirigían a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada a mediados de agosto.

Por ahora, la Fiscalía estatal informó que se mantiene atenta a las investigaciones encabezadas por las autoridades federales, que deberán determinar las causas del desplome de la avioneta.

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