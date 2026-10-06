¿Qué tiene que ver el CJNG con la caída de una aeronave en Nayarit? Esto hallaron en celulares

Grupos del crimen organizado operan donde cayó la aeronave. Foto: Cuartoscuro

La posible relación entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la caída de una aeronave en Ixtlán del Río, Nayarit, surgió a partir de información localizada en teléfonos celulares asegurados durante una investigación contra presuntos integrantes del crimen organizado.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGE) analiza si esos datos pudieron revelar una vigilancia sobre los vuelos utilizados ocasionalmente por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y si existe alguna conexión con el desplome ocurrido el domingo 4 de octubre.

Sin embargo, hasta ahora no está confirmado que la aeronave haya sido derribada ni que el CJNG haya participado en el accidente. La posibilidad de un atentado es una línea de investigación entre otras hipótesis, como una falla mecánica o las condiciones meteorológicas.

¿Qué encontraron en los teléfonos?

La fiscal de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, explicó que previamente fueron asegurados cinco teléfonos celulares a una persona investigada por sus posibles vínculos con actividades criminales.

De acuerdo con lo informado por la funcionaria, en esos dispositivos había información relacionada con vuelos de funcionarios estatales.

Entre los datos encontrados se mencionaron:

Matrículas de aeronaves

Horarios de los vuelos

Información sobre quiénes abordarían determinadas aeronaves

determinadas aeronaves Datos relacionados con los traslados aéreos del gobernador

La precisión de esa información fue uno de los elementos que llevó a la Fiscalía a considerar que podría existir un seguimiento de los movimientos del mandatario.

¿Por qué esos datos son relevantes para la caída de la aeronave?

La aeronave siniestrada era un Cessna Citation 501, matrícula XB-BAR, que había sido utilizada ocasionalmente por el gobernador Miguel Ángel Navarro, aunque el mandatario no viajaba en ella cuando ocurrió el accidente.

El avión salió del Aeropuerto Internacional Amado Nervo, en Tepic, con destino a Aguascalientes y posteriormente perdió comunicación mientras sobrevolaba la zona serrana de Ixtlán del Río.

A bordo únicamente viajaban el piloto Óscar Quesada y el copiloto Ángel Ricardo Granados Vargas, quienes murieron en el desplome.

Para la Fiscalía, el antecedente de que presuntos integrantes de grupos criminales tuvieran información anticipada sobre vuelos y aeronaves del gobierno obliga a revisar si esos datos pudieron estar relacionados con el siniestro.

¿Dónde aparece el CJNG en la investigación?

La investigación también considera el contexto criminal de Ixtlán del Río y los antecedentes de personas presuntamente vinculadas con organizaciones delictivas. La fiscal general señaló que Ixtlán del Río es un punto de especial interés para las investigaciones de la dependencia debido a la presencia de grupos delictivos.

Reportes periodísticos identifican a personas investigadas en esta línea como integrantes o relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). No obstante, la Fiscalía debe establecer mediante sus indagatorias si esa presunta relación tiene alguna conexión efectiva con el desplome.

¿La aeronave fue derribada?

No está confirmado. La Fiscalía de Nayarit mantiene abierta la posibilidad de que el desplome haya sido provocado deliberadamente, pero también contempla otras explicaciones.

La Agencia Federal de Aviación Civil participa en el procesamiento especializado de la zona del accidente y, debido a la naturaleza aeronáutica del caso, también se dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR).

La revisión de los restos, la trayectoria de vuelo, las comunicaciones y demás indicios será fundamental para determinar qué ocurrió durante los últimos minutos del vuelo.

¿Qué falta por determinar?

La investigación deberá establecer si existe una relación entre tres elementos que actualmente se analizan por separado: la información encontrada en los teléfonos, la vigilancia de los vuelos del gobernador y la caída del Cessna.

Hasta ahora, esos elementos han llevado a abrir una línea de investigación, pero no constituyen por sí mismos una prueba de que haya ocurrido un ataque.

La propia Fiscalía mantiene abiertas otras posibilidades y busca determinar si el desplome fue consecuencia de una falla mecánica, condiciones meteorológicas u otro factor, o si existió una intervención deliberada.

Por ello, la posible participación del CJNG debe considerarse actualmente como una hipótesis bajo investigación, no como una responsabilidad acreditada.

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