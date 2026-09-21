Nayarit desmiente supuesta “narcomanta” en puente peatonal reportada en redes sociales

Desmienten colocación de “narcomanta”. Foto: Fiscalía de Nayarit.

Autoridades de Nayarit desmintieron la colocación de una supuesta “narcomanta” en un puente peatonal de la entidad. Esto después de que usuarios y usuarias de redes sociales reportaran el supuesto narcomensaje.

Fiscalía de Nayarit desmiente supuesta “narcomanta”

A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la Fiscalía General de Nayarit informó que tras los diferentes reportes y versiones de la supuesta colocación de una “narcomanta” en un puente peatonal, enviaron a agentes de la dependencia a revisar de qué se trataba.

Tras corroborar los hechos, la dependencia de justicia nayarita informó que no se trataba de un “narcomensaje”, que la lona no tenía amenazas ni tampoco mensajes relacionados con alguna organización criminal.

“La Fiscalía General del Estado de Nayarit informa que, ante la circulación de versiones en redes sociales respecto a la supuesta colocación de una ‘narcomanta’ en un puente peatonal, se precisa que el mensaje localizado no corresponde a una narcomanta ni contiene amenazas o mensajes relacionados con algún grupo delictivo“, se lee en su comunicado de prensa oficial.

¿Qué era entonces lo que colgaba del puente peatonal de Nayarit?

La Fiscalía de Nayarit explicó que la supuesta “narcomanta” en realidad tenía un mensaje con una solicitud de apoyo de una persona que aseguró que estaba atravesando por una situación relacionada con su salud mental.

Debido a esta confusión, las autoridades del estado pidieron a la ciudadanía no creer ni compartir la información que no sea confirmada por fuentes oficiales.

“Por lo anterior, se exhorta a la ciudadanía a no dar por cierta ni compartir información que no haya sido confirmada por fuentes oficiales, a fin de evitar la propagación de rumores que puedan generar confusión o alarma entre la población”, señaló por último la dependencia estatal.

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