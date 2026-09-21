Buscan a cuatro jóvenes desaparecidos tras presunta balacera en Zapopan

Los 4 desaparecidos en Zapopan. Foto: Comisión de Búsqueda Jalisco

En Zapopan, Jalisco, cuatro jóvenes de entre 18 y 20 años fueron reportados como desaparecidos luego de que sus familiares perdieran comunicación con ellos desde el pasado 14 de septiembre.

¿Qué se sabe de los jóvenes desaparecidos en Zapopan?

De acuerdo con la información proporcionada por familiares, los cuatro jóvenes se reunieron inicialmente en la casa de Jorge Daniel, ubicada en la colonia Arenales Tapatíos. Posteriormente, se trasladaron a una finca cercana, donde, según reportes, se escucharon detonaciones de arma de fuego. Después de estos hechos, los familiares dejaron de tener comunicación con los jóvenes.

Claudia Flores, madre de Jorge Daniel, declaró a Milenio que los jóvenes se encontraban en la calle Estaños, cuando presuntamente fueron atacados.

“Lo que sabemos hasta ahora es que ellos estaban ahí tomando en la calle Estaños, número 122, y llegaron, los balacearon y se los llevaron”, dijo.

Los familiares presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco, mientras continúa la búsqueda de los cuatro jóvenes.

¿Quiénes son los jóvenes desaparecidos?

Jorge Daniel Camacho Flore, de 19 años

Como señas particulares tiene un lunar del lado derecho, pecas en el rostro y marcas de acné en la cara y la espalda. También presenta un hundimiento en la parte central del pecho y una cicatriz en la rodilla derecha.

Es de tez morena, complexión delgada y mide 1.50 metros de estatura.

Al momento de su desaparición vestía una sudadera negra con el logotipo “Alo”, pantalón de mezclilla y tenis negros con blanco, marca Balenciaga

José Carlos González Vázquez, de 20 años

Tiene lunares en el lado izquierdo del cuello y en el párpado inferior del ojo derecho. También presenta una mancha café en el lado izquierdo del pecho, pecas en el lado izquierdo del cuello y perforaciones en ambas orejas.

Cuenta con varios tatuajes: en la parte externa de la mano y antebrazo izquierdos tiene la imagen de un ángel junto con un morral de dinero, un ojo con cadenas y signos de pesos. En la parte interna de la muñeca derecha tiene la imagen de tres diablos y el número 66; en el antebrazo derecho lleva imágenes de calaveras y en el brazo izquierdo tiene otro tatuaje cuyas características se desconocen.

Es de cabello castaño, corto y lacio; tez blanca, complexión delgada y mide 1.70 metros.

Al momento de su desaparición vestía una playera de manga corta con el logotipo de “Jordan” en color rojo y puntos negros, pantalón de mezclilla azul marino rasgado en la parte frontal y tenis tipo bota negros, marca Polo. También llevaba un rosario negro con dije de San Judas Tadeo y pulseras tejidas de color verde y azul.

Dilan Federico Ramírez Zavala, de 19 años

Entre sus señas particulares se encuentran un lunar en el lado derecho del cuello y una cicatriz en la parte baja derecha del abdomen.

Tiene varios tatuajes: detrás de la oreja izquierda lleva la imagen de “Playboy”; en el cuello, el logotipo de “Batman” con la fecha “2026”; en el lado izquierdo del pecho, una “Santa Muerte”; en el abdomen, una espada; en el brazo derecho, la imagen de un payaso triste; en el antebrazo derecho, otra “Santa Muerte”; en el antebrazo izquierdo, unos ojos de mujer y una imagen de “Jesucristo con ángeles”; mientras que en la parte externa de la mano izquierda tiene una calavera.

Es de cabello lacio, corto y negro; tez morena clara, complexión delgada y mide 1.70 metros.

Al momento de su desaparición vestía una sudadera con capucha negra con blanco, marca “Dior”; camisa negra con logotipo de “Cuidado con el Perro”, pantalón de mezclilla y tenis negros. También llevaba una gorra negra con tres cruces doradas, una cadena de cuentas de plástico blancas con dije de la Santa Muerte y un reloj de acero con piedras.

Alan Osiel Zaragoza Mendoza, de 18 años

Entre sus señas particulares tiene cicatrices en la barbilla, dos en la cabeza y otra en la ceja izquierda. Cuenta con tatuajes de una medusa en la mano izquierda y una carita feliz en el dedo anular de la mano derecha.

Tiene cabello quebrado, corto y oscuro; tez morena clara, complexión atlética y mide 1.60 metros.

Al momento de su desaparición vestía una camisa negra marca “Boss”, pantalón negro, tenis negros “Nike” y gorra. También llevaba un rosario negro con rojo, con chaquiras y una imagen de la Santa Muerte.

¿Dónde reportar información sobre los jóvenes?

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco pidió a quienes tengan información que pueda ayudar a localizar a los cuatro jóvenes comunicarse al número 33 3145 6314.

El caso se suma a otros hechos recientes registrados en Jalisco relacionados con personas desaparecidas y violencia. La semana pasada también se informó sobre la localización sin vida de Karla Margarita, estudiante de Medicina, y la detención de un hombre señalado por la Fiscalía como presunto responsable de su feminicidio.

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