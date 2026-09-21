Inhabilitan hasta por 10 años a funcionarios; IMSS, CFE, SAT, Pemex y Guardia Nacional, entre sancionados; multas suman 4.6 mdp

Multan e inhabilitan a funcionarios públicos. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó el 20 de septiembre de 2026 sobre las sanciones impuestas a 47 personas servidoras públicas y una empresa, con inhabilitaciones de hasta 10 años, destituciones, suspensiones y sanciones económicas que, en conjunto, suman 4.6 millones de pesos. Los casos involucran a instituciones como el IMSS, Pemex, Guardia Nacional, CFE, SAT y Secretaría de Salud, entre otras.

De acuerdo con el comunicado número 112, las sanciones derivaron de investigaciones realizadas por la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), así como por Órganos Internos de Control de distintas dependencias y organismos.

La Secretaría señaló que las sanciones se impusieron conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y considerando criterios de proporcionalidad y gravedad de las faltas.

#ComunicadoBuenGobierno



Por cometer faltas administrativas graves y no graves, la Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno logró sancionar a 47 personas servidoras públicas de diversas dependencias del @GobiernoMX y una empresa, con destituciones e inhabilitaciones de hasta 10… pic.twitter.com/t7d1RHugnU — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) September 21, 2026

Sanciones a funcionarios de CFE, Sedena, SEP y SAT

Entre las sanciones por faltas graves, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso una inhabilitación de 10 años y una sanción económica de 33 mil pesos a un trabajador de la CFE en Puebla.

Según el comunicado, durante 2024 presentó nueve incapacidades médicas con la finalidad de evitar el descuento de 22 días de salario. Las incapacidades no fueron reconocidas por la autoridad de salud competente.

En la CFE Distribución, dos trabajadores de Villahermosa, Tabasco, recibieron una suspensión de 30 días por autorizar en 2019 la contratación de un ex trabajador que se encontraba inhabilitado por 10 años desde 2013.

Otro trabajador de la División Oriente de CFE Distribución recibió la misma sanción por autorizar en 2018 la contratación de un ex trabajador que tenía una inhabilitación vigente desde 2009.

En la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una persona del Hospital Militar de Zona de Cinco de Mayo, Durango, recibió 10 años de inhabilitación, destitución del cargo y una sanción económica de 651 mil pesos.

La dependencia indicó que, durante 2021 y 2022, no presentó documentación que comprobara el pago de víveres y consumo de gas LP destinados a alimentos de personal militar en comisión, así como la devolución de impuestos a la Tesorería de la Federación.

SEP y SAT con sanciones e inhabilitaciones

En la Secretaría de Educación Pública (SEP), dos servidoras públicas del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) recibieron una inhabilitación de 10 años y una sanción económica compartida de 564 mil pesos por hechos relacionados con la firma de un convenio y el trámite de prestaciones que no correspondían a un trabajador tras la terminación laboral.

Por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), una funcionaria fue inhabilitada durante 10 años y recibió una sanción económica de 253 mil pesos por no solicitar oportunamente documentos necesarios para defender diversos juicios, situación que, según el comunicado, ocasionó que no pudiera recuperarse un crédito fiscal por un monto equivalente.

Además, una empresa fue inhabilitada durante 4 años y recibió una sanción económica de 3.1 millones de pesos por presentar, en 2021, facturas de vehículos alteradas para simular el cumplimiento de requisitos de una licitación de servicios de transporte.

Otro funcionario del SAT fue inhabilitado durante un año por firmar siete documentos para que contribuyentes repararan daños derivados de delitos fiscales, pese a que esa actividad no estaba dentro de sus funciones.

IMSS: sanciones por atención médica y contrataciones

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron sancionadas cinco trabajadoras del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, en Jalisco.

Las servidoras públicas recibieron inhabilitación por un año debido a que, en 2021, no realizaron un diagnóstico oportuno y certero de una hemorragia cerebral a un paciente, lo que, según el comunicado, impidió otorgarle un tratamiento adecuado y contribuyó a su fallecimiento.

El documento precisa que la sanción corresponde a la responsabilidad administrativa determinada por los hechos descritos en la investigación.

También se les suspendió durante 30 días cinco personas servidoras públicas de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Dirección de Administración del IMSS.

La Secretaría señaló que durante 2019 y 2020 no verificaron que estuviera completa la documentación necesaria para iniciar diversos procedimientos de contratación pública.

En otro caso relacionado con el IMSS, un trabajador de la Unidad de Medicina Familiar 46 de Culiacán, Sinaloa, recibió una suspensión de 30 días.

El comunicado señala que en 2022 no brindó atención médica adecuada y oportuna a un paciente, debido a que no identificó correctamente sus síntomas ni realizó los estudios básicos para evaluar su estado de salud, lo que contribuyó al fallecimiento de la persona.

Pemex: sanción por conducta de connotación sexual

Dentro de las sanciones por faltas no graves también se encuentra un trabajador de Pemex adscrito a la Gerencia de Servicios y de Logística Marina en Tamaulipas.

A la persona se le inhabilitó durante un año por hechos ocurridos en 2025 relacionados con conductas verbales, físicas y visuales respecto a la apariencia física y de connotación sexual hacia una persona particular que trabajaba para una empresa proveedora.

En el Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz, una trabajadora recibió una suspensión de ocho días por omitir informar al área de Recursos Humanos sobre las inasistencias injustificadas de dos personas servidoras públicas bajo su supervisión durante 2026.

Según el comunicado, ambas personas recibieron sus salarios sin que se aplicaran los descuentos correspondientes.

Medicamentos caducados en el Hospital Infantil de México

La Secretaría de Salud informó sanciones contra integrantes del Subcomité de Abasto del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.

Los hechos ocurrieron en 2023, cuando las personas involucradas conocían la existencia de medicamentos próximos a caducar y, de acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, no cumplieron con las funciones encomendadas, permitiendo que los medicamentos caducaran.

El comunicado señala que esto ocasionó desabasto y afectaciones en la atención médica.

Uno de los funcionarios recibió destitución del cargo e inhabilitación por seis meses. Otro recibió destitución e inhabilitación por tres meses, mientras que dos más fueron inhabilitados por tres meses y otro por cuatro meses.

Además, una trabajadora del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” recibió una suspensión de tres días.

La Secretaría indicó que en 2023 no protegió información confidencial bajo su resguardo y permitió la divulgación del expediente clínico y nombre de un paciente a una persona que no estaba autorizada para conocer esos datos.

Guardia Nacional: certificados de estudios no válidos

En la Guardia Nacional, a cinco personas de las Oficinas Centrales en la Ciudad de México se les destituyó del cargo.

El comunicado señala que, en 2024, entregaron copias de sus certificados de estudios, presuntamente emitidos por la Secretaría de Educación Pública, que no eran válidos.

Según la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, esos documentos eran requisito para obtener la licencia para la portación de armas de fuego.

El comunicado utiliza el término “presuntamente” al referirse a la emisión de los certificados.

Otras sanciones en dependencias federales

La Secretaría también reportó sanciones contra personas servidoras públicas de otras instituciones.

Entre ellas se encuentran:

DIF: destitución e inhabilitación por seis meses a un funcionario por maltrato físico y psicológico a dos menores. Así como suspensiones a dos personas que presenciaron las agresiones y no las evitaron ni reportaron

destitución e inhabilitación por seis meses a un funcionario por maltrato físico y psicológico a dos menores. Así como suspensiones a dos personas que presenciaron las agresiones y no las evitaron ni reportaron CFE: suspensiones de 15 días por negar información a la CNDH y por autorizar un contrato de suministro eléctrico para un inmueble con adeudos

suspensiones de 15 días por negar información a la CNDH y por autorizar un contrato de suministro eléctrico para un inmueble con adeudos Comisión Nacional Bancaria y de Valores: inhabilitación por tres meses por participar en la destrucción de 42 cajas de documentación sin verificar el trámite correspondiente

Profeco también presentó irregularidades

Profeco: suspensión de 10 días y reintegro de 50 mil pesos por irregularidades en dos sellos de suspensión y las multas impuestas a un establecimiento

suspensión de 10 días y reintegro de 50 mil pesos por irregularidades en dos sellos de suspensión y las multas impuestas a un establecimiento Conagua: suspensión de 20 días por no elaborar un informe de actividades y no comprobar oportunamente viáticos otorgados para comisiones oficiales en Chihuahua

suspensión de 20 días por no elaborar un informe de actividades y no comprobar oportunamente viáticos otorgados para comisiones oficiales en Chihuahua Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada: suspensión de 20 días por conductas de acoso laboral hacia personal subordinado

suspensión de 20 días por conductas de acoso laboral hacia personal subordinado Fovissste: suspensión de 15 días por no presentar oportunamente un informe de la contratación de servicios de internet, equipo de cómputo, impresoras y seguridad digital

suspensión de 15 días por no presentar oportunamente un informe de la contratación de servicios de internet, equipo de cómputo, impresoras y seguridad digital Indep: suspensión de 22 días por no presentar documentación para solventar tres hallazgos de una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno indicó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones. También señaló que, en caso de que lo hagan, defenderá las resoluciones correspondientes.

La dependencia invitó a denunciar conductas contrarias a los principios de legalidad, respeto e integridad a través de denuncias.gob.mx.

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