Beca de 6 mil pesos para mujeres universitarias en Quintana Roo: ¿cómo solicitarla?

Beca para estudiantes. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Durante las próximas semanas estará disponible el registro al programa Becas para Mujeres en Educación Superior, una iniciativa del Gobierno de Quintana Roo que otorga un apoyo económico por un monto total de 6 mil pesos a mujeres estudiantes de escasos recursos.

¿Qué es la Beca para Mujeres en Educación Superior?

La Beca para Mujeres en Educación Superior es un programa del Gobierno del estado de Quintana Roo para apoyar a las mujeres de escasos recursos que se encuentran estudiando una carrera, o similar, en una institución educativa en el estado.

El apoyo consiste en un depósito mensual de mil 500 pesos durante un periodo de 4 meses, lo que equivale a un total de 6 mil pesos.

¿Cómo registrarse para recibir el apoyo?

Las estudiantes interesadas deberán registrarse en el Sistema del Programa de Becas para Mujeres en Educación Superior, que está disponible en la página web: https://becassuperior.seq.gob.mx

El siguiente paso es la entrega de documentos en el Departamento de Servicios Escolares o Control Escolar de la escuela donde esté inscrita cada alumna.

Requisitos para recibir la Beca para Mujeres en Educación Superior

Ser mujer de nacionalidad mexicana o ser naturalizada mexicana

o ser mexicana Estar inscrita en una Institución Pública de Educación Superior (IPES) participante

(IPES) participante No contar con otro beneficio económico para el mismo fin otorgado por alguna dependencia federal, estatal o municipal

para el mismo fin otorgado por alguna dependencia federal, estatal o municipal Promedio mínimo de calificaciones de 8.0 o su equivalente en una escala de 0 a 10, en el semestre y/o cuatrimestre inmediato anterior, según sea el caso, agregando el comprobante de calificaciones del periodo mencionado

o su equivalente en una escala de 0 a 10, en el semestre y/o cuatrimestre inmediato anterior, según sea el caso, agregando el comprobante de calificaciones del periodo mencionado Que el ingreso mensual por persona que vive en el hogar sea un monto igual o inferior a la Línea de Pobreza

Documentos para realizar la inscripción

Llenar e imprimir el Formato de Registro

Copia del acta de nacimiento o naturalización

Copia de una identificación oficial vigente con fotografía

Copia del CURP

Copia del comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses

Constancia de estudios con promedio mínimo de calificaciones de 8.0 o su equivalente en una escala de 0 a 10.

Documento expedido por institución bancaria que contenga la cuenta, Clabe Bancaria Estandarizada de 18 dígitos, nombre de la titular e institución bancaria

Copia del comprobante de ingresos expedido por el empleador o constancia de ingresos mensuales

¿Hasta cuándo estará disponible el registro a la beca?

El registro de la Beca para Mujeres en Educación Superior ya está disponible y el último día es el próximo viernes 2 de octubre. Los resultados se darán a conocer el mes de noviembre, a través de la página web https://sede.qroo.gob.mx/convocatorias/

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