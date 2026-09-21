Inundaciones en Zapotlanejo: 147 viviendas resultan afectadas por desbordamiento de arroyo

Inundaciones en Zapotlanejo, Jalisco. Foto: Omar Hernández

Al menos 147 viviendas resultaron afectadas por las inundaciones en Zapotlanejo, Jalisco, luego del desbordamiento de un arroyo provocado por las intensas lluvias registradas en la región. De acuerdo con un balance preliminar de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, 68 viviendas tuvieron afectaciones en el menaje y 17 presentan daños estructurales.

Realizan limpieza y extracción de agua en Zapotlanejo

Cuadrillas de rescate y apoyo se concentran en las labores de saneamiento, extracción de agua y limpieza tanto en las viviendas afectadas como en las vías públicas, con el objetivo de prevenir focos de infección y reactivar la movilidad local.

Personal especializado realiza recorridos de supervisión técnica y dictaminación de daños en las colonias afectadas para determinar el impacto de las inundaciones.

José Murillo, comandante de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, explicó que las 17 viviendas con daño estructural se encuentran principalmente en perímetros cercanos a la cuenca del arroyo de Zapotlanejo.

350 trabajadores y 69 vehículos apoyan en la zona

En el municipio se mantiene un despliegue operativo de 350 trabajadores y 69 vehículos, entre unidades de bomberos, ambulancias, patrullas y maquinaria pesada.

Los equipos de emergencia continúan con trabajos de limpieza, desescombro, desagüe y reparto de ayuda humanitaria para atender a las personas afectadas por las inundaciones.

Alrededor de 100 personas permanecen en albergues

Alrededor de 100 colonos que fueron evacuados durante la inundación permanecen en los albergues temporales habilitados por las autoridades.

Protección Civil estatal informó que el Gobierno de Jalisco mantiene un puesto de mando para coordinar las labores y hacer llegar la ayuda a las zonas afectadas.

Las autoridades precisaron que el balance de daños en Zapotlanejo es preliminar, por lo que las cifras de viviendas afectadas podrían modificarse conforme avancen las labores de recuperación.

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