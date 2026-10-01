Jasmine Bugarín responde a la polémica sobre su doble nacionalidad en Nayarit

Bugarín respondió por la polémica de su doble nacionalidad. Foto: Paola Cervantes

Jasmin Bugarín respondió este miércoles a los cuestionamientos sobre su doble nacionalidad, luego de ser designada como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Nayarit rumbo al proceso electoral de 2027.

La política explicó que nació en Estados Unidos debido a que sus padres, originarios de Nayarit, emigraron a ese país para trabajar como jornaleros. Señaló que regresó a México cuando era pequeña y que fue en Nayarit donde creció, estudió y desarrolló su trayectoria política.

“Yo no elegí dónde nací, pero sí elegí mi patria”, declaró.

Bugarín sostuvo que es mexicana por nacimiento por ser hija de padres mexicanos y aseguró que ha cumplido con los trámites requeridos ante las autoridades mexicanas.

¿Qué dijo Jasmin Bugarín sobre su doble nacionalidad?

La coordinadora estatal afirmó que su lugar de nacimiento no impide que sea considerada mexicana por nacimiento y señaló que su situación jurídica se encuentra respaldada por el artículo 30 de la Constitución.

“Soy mexicana por nacimiento y nayarita de corazón, así es que jurídica y legalmente no hay ningún impedimento, no hay, no existe”, afirmó.

El artículo 30 constitucional contempla, entre otros supuestos, como mexicanos por nacimiento a quienes nazcan en el extranjero y sean hijos de padres mexicanos. La polémica surgió después de que Morena confirmó que Bugarín tenía nacionalidad mexicana y estadounidense y que realizaría los trámites necesarios para conservar únicamente la mexicana.

¿Bugarín renunció a la nacionalidad estadounidense?

Al ser cuestionada directamente sobre si ya había renunciado a la ciudadanía estadounidense, Bugarín explicó que desde 2018 realizó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) un trámite mediante el cual firmó un documento para renunciar a cualquier sumisión, obediencia o fidelidad a otro Estado y sujetarse a las leyes mexicanas.

Añadió que ese procedimiento fue ratificado posteriormente y mencionó los años 2021 y 2024.

Sin embargo, en sus declaraciones no precisó que hubiera realizado ante Estados Unidos el procedimiento correspondiente para perder formalmente la ciudadanía estadounidense.

Por ello, no es lo mismo hablar de la renuncia a la “sumisión” a otro Estado que acreditar jurídicamente la pérdida de una nacionalidad extranjera.

Medios que revisaron la documentación disponible también han señalado esta diferencia. Bugarín aseguró que, si las autoridades le solicitan realizar algún procedimiento adicional, está dispuesta a hacerlo.

“En el 27 lo ratificaremos y si hay que hacer otro documento, lo que me soliciten, mi patria, mi estado y mi país, con mucho gusto lo habremos de hacer”, declaró.

¿Qué relación tiene el caso con las elecciones de Nayarit 2027?

El debate sobre su nacionalidad cobró relevancia después de que Bugarín fuera designada coordinadora de Morena en Nayarit rumbo al proceso electoral de 2027.

Es importante distinguir esta figura de una candidatura: ser coordinadora de la Defensa de la Transformación no equivale actualmente a ser candidata a la gubernatura.

Morena ha señalado que los coordinadores todavía no son candidatos.

La discusión también ocurre mientras se analiza una reforma constitucional relacionada con los requisitos de nacionalidad para quienes aspiren a determinados cargos públicos. Su eventual aplicación dependerá de la aprobación definitiva, publicación y entrada en vigor de las nuevas disposiciones.

Por ahora, Bugarín sostiene que es mexicana por nacimiento, que ha realizado trámites ante la SRE y que cumplirá cualquier procedimiento adicional que le soliciten las autoridades de cara al proceso electoral de 2027.

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