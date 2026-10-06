Alerta vial por conciertos: calles y horarios afectados del 7 al 11 de octubre

Se esperan afectaciones viales por los conciertos en octubre de 2026. Foto: AFP

La Ciudad de México tendrá una serie de conciertos del 7 al 11 de octubre en algunos de los principales recintos de espectáculos, como el Auditorio Nacional, el Palacio de los Deportes y el Estadio GNP Seguros, por lo que se esperan afectaciones viales de importancia. Te decimos qué eventos se presentarán y cuáles son las alternativas que puedes tomar.

México se ha vuelto uno de los lugares más importantes para la música en vivo. Cabe mencionar la información compartida por Forbes de OCESA, que señala que en el país se generó un impacto de 68 mil 990 millones de pesos en 2025.

Este dato convirtió a México en el tercer país destino para escuchar música en vivo, solo detrás de Estados Unidos y Reino Unido, por lo que diversos artistas se dan cita para hacer una parada en territorio mexicano.

Conciertos programados en CDMX del 7 al 11 de octubre

Robbie Williams

Fechas: miércoles 7 y jueves 8 de octubre de 2026

miércoles 7 y jueves 8 de octubre de 2026 Hora: 8:00 pm

8:00 pm Lugar: Palacio de los Deportes (Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, Iztacalco, CDMX)

Palacio de los Deportes (Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, Iztacalco, CDMX) Gira: “Britpop World Tour”

Las vialidades que se espera sean las más afectadas son:

Viaducto Río de la Piedad

Avenida Añil

Calle Goma

Calzada Río Churubusco

Las alternativas viales son:

Calzada Ignacio Zaragoza

Eje 3 Oriente

Avenida del Taller

Llegada al Palacio de los Deportes en la CDMX sin vehículo

Otras alternativas si acudes al concierto de Robbie Williams son el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús o Trolebús.

Metro

La estación más cercana es Velódromo, de la Línea 9, en color café, que se encuentra a alrededor de 500 a 600 metros.

Solo busca salir del lado del puente peatonal que cruza Viaducto Río de la Piedad, sigue el camino por la calle Añil o da la vuelta al estacionamiento para poder ingresar.

Metrobús

La Línea 2 de Metrobús te puede llevar a la estación Goma, donde podrás bajar y seguir por la calle Añil hasta llegar a la entrada del recinto.

Trolebús

La Línea 2 de Trolebús llega a la terminal Velódromo. Desde ahí se puede cruzar caminando por el puente peatonal que cruza Viaducto Río de la Piedad hasta llegar a la puerta 1.

Alejandro Sanz

UnoTV

Fecha: sábado 10 de octubre de 2026

sábado 10 de octubre de 2026 Hora: 09:00 pm

09:00 pm Lugar: Estadio GNP Seguros (Viaducto Río de la Piedad S/N, Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México)

Estadio GNP Seguros (Viaducto Río de la Piedad S/N, Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México) Gira: ¿Y Ahora Qué?

Las vialidades que se espera sean las más afectadas son:

Viaducto Río de la Piedad

Eje 3 Sur

Avenida Añil

Calzada Río Churubusco

Circuito Interior

Las alternativas viales son:

Avenida Francisco del Paso y Troncoso

Eje 3 Oriente

Avenida Plutarco Elías Calles

Calzada Ignacio Zaragoza

Llegada al Estadio GNP Seguros en la CDMX sin vehículo

Otras alternativas si acudes al concierto de Alejandro Sanz son el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús o Trolebús.

Metro

La estación más cercana es Ciudad Deportiva, de la Línea 9, en color café. Una de las salidas da directamente al acceso de la puerta 6.

Otra opción es llegar por las estaciones Puebla o Velódromo de la misma línea y caminar hasta llegar a uno de los accesos.

Trolebús

La Línea 2 de Trolebús te puede llevar a las estaciones Puerta 8 o Ciudad Deportiva, ambas forman parte del recorrido Chapultepec-Pantitlán.

Metrobús

La Línea 2 de Metrobús, que corre de Tepalcates a Tacubaya, te puede dejar en las estaciones UPIICSA o Goma, que se encuentran a unos 10 o 15 minutos caminando. Se recomienda caminar por la calle Añil.

Enrique Bunbury

UnoTV

Fecha: lunes 12, jueves 15 y sábado 17 de octubre de 2026

lunes 12, jueves 15 y sábado 17 de octubre de 2026 Hora: 08:30 pm

08:30 pm Lugar: Auditorio Nacional (Avenida Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México)

Auditorio Nacional (Avenida Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México) Gira: “Nuevas Mutaciones Tour 2026”

Las vialidades que se espera sean las más afectadas son:

Avenida Paseo de la Reforma en ambos sentidos

en ambos sentidos Calzada Chivatito

Avenida Presidente Masaryk

Anillo Periférico

Las alternativas viales son:

Avenida Chapultepec

Circuito Interior

Llegada al Auditorio Nacional sin vehículo

Hay diversas opciones cerca del concierto de Enrique Bunbury en el Auditorio Nacional, que van desde el Metro hasta el uso de Ecobici.

Metro

La Línea 7 del Metro, en color naranja, te puede llevar hasta la estación Auditorio, que se encuentra a unos cuantos pasos de la entrada del lugar.

Metrobús

La Línea 7 de Metrobús, que corre de Indios Verdes a Campo Marte, también cuenta con la estación Auditorio. Dependiendo de la dirección donde lo tomes, será necesario o no cruzar la avenida Paseo de la Reforma.

Ecobici

Gracias a las cicloestaciones que se encuentran a lo largo de Paseo de la Reforma, una opción es tomar una bicicleta de este sistema y colocarla en la estación que se encuentra cerca del recinto.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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