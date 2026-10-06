Alerta vial por conciertos: calles y horarios afectados del 7 al 11 de octubre
Toma precauciones si transitas cerca de estos conciertos o acudes a alguno de ellos en al CDMX.
La Ciudad de México tendrá una serie de conciertos del 7 al 11 de octubre en algunos de los principales recintos de espectáculos, como el Auditorio Nacional, el Palacio de los Deportes y el Estadio GNP Seguros, por lo que se esperan afectaciones viales de importancia. Te decimos qué eventos se presentarán y cuáles son las alternativas que puedes tomar.
México se ha vuelto uno de los lugares más importantes para la música en vivo. Cabe mencionar la información compartida por Forbes de OCESA, que señala que en el país se generó un impacto de 68 mil 990 millones de pesos en 2025.
Este dato convirtió a México en el tercer país destino para escuchar música en vivo, solo detrás de Estados Unidos y Reino Unido, por lo que diversos artistas se dan cita para hacer una parada en territorio mexicano.
Conciertos programados en CDMX del 7 al 11 de octubre
Robbie Williams
- Fechas: miércoles 7 y jueves 8 de octubre de 2026
- Hora: 8:00 pm
- Lugar: Palacio de los Deportes (Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, Iztacalco, CDMX)
- Gira: “Britpop World Tour”
Las vialidades que se espera sean las más afectadas son:
- Viaducto Río de la Piedad
- Avenida Añil
- Calle Goma
- Calzada Río Churubusco
Las alternativas viales son:
- Calzada Ignacio Zaragoza
- Eje 3 Oriente
- Avenida del Taller
Llegada al Palacio de los Deportes en la CDMX sin vehículo
Otras alternativas si acudes al concierto de Robbie Williams son el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús o Trolebús.
Metro
La estación más cercana es Velódromo, de la Línea 9, en color café, que se encuentra a alrededor de 500 a 600 metros.
Solo busca salir del lado del puente peatonal que cruza Viaducto Río de la Piedad, sigue el camino por la calle Añil o da la vuelta al estacionamiento para poder ingresar.
Metrobús
La Línea 2 de Metrobús te puede llevar a la estación Goma, donde podrás bajar y seguir por la calle Añil hasta llegar a la entrada del recinto.
Trolebús
La Línea 2 de Trolebús llega a la terminal Velódromo. Desde ahí se puede cruzar caminando por el puente peatonal que cruza Viaducto Río de la Piedad hasta llegar a la puerta 1.
Alejandro Sanz
- Fecha: sábado 10 de octubre de 2026
- Hora: 09:00 pm
- Lugar: Estadio GNP Seguros (Viaducto Río de la Piedad S/N, Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México)
- Gira: ¿Y Ahora Qué?
Las vialidades que se espera sean las más afectadas son:
- Viaducto Río de la Piedad
- Eje 3 Sur
- Avenida Añil
- Calzada Río Churubusco
- Circuito Interior
Las alternativas viales son:
- Avenida Francisco del Paso y Troncoso
- Eje 3 Oriente
- Avenida Plutarco Elías Calles
- Calzada Ignacio Zaragoza
Llegada al Estadio GNP Seguros en la CDMX sin vehículo
Otras alternativas si acudes al concierto de Alejandro Sanz son el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús o Trolebús.
Metro
La estación más cercana es Ciudad Deportiva, de la Línea 9, en color café. Una de las salidas da directamente al acceso de la puerta 6.
Otra opción es llegar por las estaciones Puebla o Velódromo de la misma línea y caminar hasta llegar a uno de los accesos.
Trolebús
La Línea 2 de Trolebús te puede llevar a las estaciones Puerta 8 o Ciudad Deportiva, ambas forman parte del recorrido Chapultepec-Pantitlán.
Metrobús
La Línea 2 de Metrobús, que corre de Tepalcates a Tacubaya, te puede dejar en las estaciones UPIICSA o Goma, que se encuentran a unos 10 o 15 minutos caminando. Se recomienda caminar por la calle Añil.
Enrique Bunbury
- Fecha: lunes 12, jueves 15 y sábado 17 de octubre de 2026
- Hora: 08:30 pm
- Lugar: Auditorio Nacional (Avenida Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México)
- Gira: “Nuevas Mutaciones Tour 2026”
Las vialidades que se espera sean las más afectadas son:
- Avenida Paseo de la Reforma en ambos sentidos
- Calzada Chivatito
- Avenida Presidente Masaryk
- Anillo Periférico
Las alternativas viales son:
- Avenida Chapultepec
- Circuito Interior
Llegada al Auditorio Nacional sin vehículo
Hay diversas opciones cerca del concierto de Enrique Bunbury en el Auditorio Nacional, que van desde el Metro hasta el uso de Ecobici.
Metro
La Línea 7 del Metro, en color naranja, te puede llevar hasta la estación Auditorio, que se encuentra a unos cuantos pasos de la entrada del lugar.
Metrobús
La Línea 7 de Metrobús, que corre de Indios Verdes a Campo Marte, también cuenta con la estación Auditorio. Dependiendo de la dirección donde lo tomes, será necesario o no cruzar la avenida Paseo de la Reforma.
Ecobici
Gracias a las cicloestaciones que se encuentran a lo largo de Paseo de la Reforma, una opción es tomar una bicicleta de este sistema y colocarla en la estación que se encuentra cerca del recinto.
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