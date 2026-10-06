Trump sugiere que Irán podría “destruir” Los Ángeles o San Diego; gobernador de California califica de “peligrosos” sus dichos

Trump desató polémica tras declaraciones sobre Irán. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendió la polémica y las críticas luego de sugerir que Irán podría “eliminar” una ciudad estadounidense como Los Ángeles o San Diego, durante un mitin político en Nebraska.

“Irán podría destruir una ciudad”: Trump

Al hablar de los costos que ha dejado la guerra, en clara referencia al incremento de combustibles, Trump aseguró:

“Es un precio pequeño a pagar por mantener el mundo seguro, por mantener nuestro país seguro. Podrían destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles, que destruyan San Diego. Es un precio muy pequeño a pagar, y todo terminará muy pronto”.

Tras las críticas a los dichos del republicano, la Casa Blanca defendió la declaración del mandatario y rechazó los señalamientos en su contra. El director de comunicaciones, Steven Cheung, sostuvo que los comentarios se referían a una amenaza que, según la administración, habrían representado ciudades estadounidenses si Irán hubiera desarrollado armas nucleares.

Cheung afirmó que Estados Unidos está más seguro y señaló que Irán no tiene armas nucleares, armada, fuerza aérea ni dinero.

Gobernador de California cuestiona a Trump

El gobernador de California, Gavin Newsom, criticó las declaraciones y calificó al presidente como “desquiciado y peligroso”.

Además, en redes sociales calificó las declaraciones de Trump como “traidoras”, pues pusieron en el blanco a dos de las ciudades más grandes de California.

“Las declaraciones de Donald Trump fueron peligrosas —si no traidoras— al poner un blanco sobre dos de nuestras ciudades más grandes y uno de los mayores centros navales de Estados Unidos”, Gavin Newsom, gobernador de California

Asimismo, confirmó que se monitorea activamente la situación “en caso de que actores extranjeros interpreten las declaraciones del presidente como una invitación a atacar California”.

Donald Trump’s remarks were dangerous — if not treasonous — putting a target on two of our biggest cities and one of America’s largest naval hubs.



I am directing the State Threat Assessment Center to actively monitor the situation in the event that foreign actors interpret the… — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) October 6, 2026

El republicano Jim Desmond, quien compite por un distrito cercano a San Diego, también se distanció de las declaraciones y afirmó que ninguna ciudad estadounidense es prescindible.

Por su parte, el representante Kevin Kiley calificó el comentario como “contraproducente”, mientras que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo que podría poner en peligro la seguridad de la ciudad.

Los comentarios ocurrieron además cuando comenzó la votación anticipada en California para las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

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