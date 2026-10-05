Buscan avioneta tras perder contacto en la zona serrana de Ixtlán del Río, Nayarit

Buscan avioneta Cessna que se habría desplomado. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Una aeronave privada que despegó del Aeropuerto Internacional de Tepic, Nayarit, con destino a Aguascalientes, perdió contacto durante el vuelo, por lo que autoridades activaron un operativo de búsqueda y rescate en la zona serrana del estado.

Se trata de una aeronave Cessna Citation 501, con matrícula XB-BAR, que habría despegado alrededor de las 16:30 horas de este domingo. De acuerdo con reportes locales, el contacto se habría perdido aproximadamente 20 minutos después del despegue.

La búsqueda se concentra en una zona cercana a Ixtlán del Río, luego de que surgieran reportes sobre un posible accidente de la aeronave.

Video del presunto accidente de un avión tras salir de Tepic;autoridades aún no confirman



Reportes via inbox nos señalan un posible accidente de una aeronave que salió de Tepic y se estrello en Ixtlán del Río.

La traza de XB-BAR termina con datos irregulares,posible accidente. pic.twitter.com/rFfT89BgZo — Libertador De México (@Libertador_Mx) October 5, 2026

La aeronave salió del Aeropuerto Internacional de Tepic y tenía como destino Aguascalientes. La distancia entre ambos puntos es de aproximadamente 263 kilómetros.

De acuerdo con información difundida por medios locales, el contacto con la aeronave se habría interrumpido alrededor de las 17:00 horas, en una zona ubicada entre Mezquites y el río Santiago, en dirección hacia La Yesca.

Ante la pérdida de comunicación, durante la noche se activó un operativo de búsqueda y rescate para tratar de localizar la aeronave.

Hasta el momento, la información disponible no permite confirmar que la avioneta se haya desplomado ni establecer cuál era su ubicación exacta al momento de perderse el contacto.

¿La avioneta intentó regresar a Tepic?

Entre las versiones difundidas tras la pérdida de contacto se encuentra la posibilidad de que la aeronave habría intentado regresar hacia Tepic antes de desaparecer de los registros.

Los reportes preliminares también ubican el posible accidente en la zona serrana de Ixtlán del Río, aunque las labores de localización deberán determinar si efectivamente la aeronave terminó en ese punto.

La prioridad del operativo es localizar la aeronave y conocer las condiciones en las que se perdió la comunicación.

Video muestra presunto humo tras la desaparición de la avioneta

En redes sociales comenzó a circular un video que presuntamente correspondería al momento posterior al posible accidente como el de la cuenta de X Libertador de México. En las imágenes se observa una columna de humo negro a distancia, la cual usuarios y reportes locales relacionaron con la aeronave que había salido de Tepic.

Sin embargo, hasta contar con una confirmación oficial, no es posible establecer que el humo observado en el video corresponda al Cessna Citation 501 XB-BAR.

Las autoridades deberán corroborar mediante las labores de búsqueda tanto la ubicación de la aeronave como las circunstancias en las que perdió contacto.

¿Dónde buscan la avioneta en Nayarit?

Las labores se concentran en una zona serrana cercana a Ixtlán del Río, mientras los reportes sobre la última ubicación conocida apuntan a un sector entre Mezquites y el río Santiago, hacia La Yesca.

La orografía de esta región puede dificultar las labores de localización, por lo que los equipos de emergencia y búsqueda trabajan para establecer el punto exacto donde pudo haberse interrumpido el contacto.

Por ahora, se mantiene activo el operativo para localizar la aeronave y obtener información que permita esclarecer qué ocurrió durante el vuelo entre Tepic y Aguascalientes.

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