Madre habría asesinado a sus 3 hijos y pareja en Montemorelos antes de suicidarse: Fiscalía

Madre habría asesinado a sus tres hijos y pareja en Montemorelos. Foto: Missael D.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que una de las principales líneas de investigación sobre la muerte de cinco integrantes de una familia en Montemorelos apunta a que la madre habría privado de la vida a sus tres hijos y a su pareja antes de suicidarse.

De acuerdo con los primeros resultados de los peritajes balísticos y la reconstrucción de los hechos, Cintia Abigail Tamez Rivera, de 33 años, habría disparado primero contra su pareja, Leodegario Moya Garza, conocido como “Junior”, y sus dos hijos mayores, Bruno, de 11 años, y Cristian, de 10, en un domicilio de la colonia Los Nogales.

Posteriormente, la mujer habría salido del inmueble a bordo de una camioneta Jeep Rubicon roja junto con su hijo menor, Gustavo, de 4 años, y se habría trasladado a la colonia El Fresno, donde el menor recibió un disparo y posteriormente la mujer se habría disparado en la cabeza.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para confirmar la secuencia de los hechos y establecer las circunstancias que llevaron a la muerte de los cinco integrantes de la familia.

¿Qué pasó con la familia en Montemorelos?

El caso comenzó la mañana del miércoles 30 de septiembre, cuando autoridades localizaron a Cintia Abigail Tamez Rivera y a su hijo Gustavo dentro de una camioneta Jeep Rubicon roja, en la colonia El Fresno.

La mujer presentaba una herida producida por arma de fuego en la cabeza, mientras que el menor tenía un impacto de bala en el tórax. En el interior de la unidad también fue localizada un arma de fuego.

Horas después, agentes investigadores acudieron a un domicilio ubicado en la colonia Los Nogales, donde encontraron sin vida a los otros dos hijos de la mujer, Bruno y Cristian, así como a su pareja sentimental, Leodegario Moya Garza. Con estos hallazgos, las autoridades confirmaron la muerte de cinco integrantes de la misma familia.

Fiscalía reconstruye la posible secuencia de los hechos

En la actualización de la investigación, el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores, explicó que los peritajes realizados hasta el momento apuntan a una posible secuencia en la que la mujer habría privado de la vida primero a su pareja y a sus dos hijos mayores.

Posteriormente, habría salido del domicilio con su hijo menor, se habría trasladado a otro punto de Montemorelos y ahí habría disparado contra el niño antes de quitarse la vida.

“Se realiza primeramente la privación de la vida en contra de la pareja y los dos menores, luego sale, victima al menor y se priva de la vida”, explicó el fiscal.

Flores agregó que, de manera preliminar, los investigadores consideran que pudo existir un malentendido entre la pareja y que los hechos habrían ocurrido en diferentes momentos durante la madrugada.

¿Qué evidencias tiene la Fiscalía?

Entre los elementos analizados por las autoridades se encuentran los indicios balísticos obtenidos en las dos escenas, el arma localizada dentro de la camioneta y la posición en que fue encontrada la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta permanecía con los seguros puestos y el sistema de aire acondicionado encendido cuando fue localizada.

La Fiscalía también analiza las cámaras de videovigilancia ubicadas en los alrededores del domicilio de la colonia Los Nogales. Este material podría ayudar a establecer los movimientos registrados durante las horas previas y posteriores a los hechos.

Los investigadores deberán confrontar los resultados de los peritajes balísticos y forenses con las imágenes, testimonios y demás indicios recabados en ambos lugares.

Investigación continúa abierta

Aunque la principal línea de investigación apunta a un homicidio múltiple seguido de suicidio, la Fiscalía todavía realiza diligencias para confirmar de manera fehaciente cómo ocurrieron las cinco muertes.

La hipótesis se basa en los indicios obtenidos hasta el momento y en la reconstrucción preliminar de los hechos, por lo que las autoridades mantienen abiertas las carpetas de investigación.

El caso permanece bajo investigación mientras se desahogan las pruebas periciales y se revisan los registros de videovigilancia para determinar con precisión la secuencia de los acontecimientos.

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