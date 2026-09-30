Multihomicidio en Montemorelos, Nuevo León: hallan sin vida a cinco integrantes de una familia

Víctima del multihomicidio. Foto: Missael Dávila

Una intensa movilización de cuerpos de seguridad y de investigación se registró este miércoles en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, luego del hallazgo sin vida de cinco integrantes de una familia, los cuales presentaban lesiones producidas por arma de fuego en distintos puntos de la localidad.

Investigan multihomicidio en Nuevo León

De acuerdo con los reportes oficiales, los hechos comenzaron cuando una joven madre y uno de sus hijos pequeños fueron localizados al interior de un vehículo particular en la colonia El Fresno.

La mujer fue identificada como Cintia Abigail Tamez Rivera, de aproximadamente 33 años de edad, quien presentaba una herida de bala en la cabeza, mientras que el menor, de nombre Gustavo y de 4 años, presentaba un impacto de bala en el tórax.

Trascendió, por parte de los primeros respondientes, que las víctimas se encontraban dentro de una camioneta tipo Jeep Rubicon de color rojo, la cual tenía los seguros puestos y el sistema de aire acondicionado encendido, localizándose además un arma de fuego en el interior.

Horas más tarde, tras las líneas de investigación desplegadas en la zona, las corporaciones policiacas acudieron a un domicilio ubicado en la colonia Los Nogales para ampliar las inspecciones correspondientes.

En dicho inmueble las autoridades confirmaron el hallazgo de los otros dos hijos de la mujer, identificados como Bruno, de 11 años, y Cristian, de 10 años, además de su pareja sentimental, quien fue identificado como Leodegario Moya Garza, alias “Junior”.

Fiscalía investiga multihomicidio en Montemorelos, Nuevo León

La Fiscalía estatal mantiene abiertas las indagatorias y analiza los indicios recabados en ambos puntos, incluyendo las cámaras de seguridad cercanas al domicilio de la colonia Los Nogales, con el propósito de esclarecer este multihomicidio que ha consternado a los habitantes del municipio.

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