Multihomicidio en Montemorelos, Nuevo León: revelan última publicación de Cintia Tamez, una de las víctimas

Víctima de feminicidio. Foto: Missael Dávila

Ha salido a la luz pública la última publicación de Cintia Tamez, víctima de multihomicidio, en redes sociales. El día de ayer se difundió la noticia de que ella, sus tres hijos y su pareja, fueron asesinados en Montemorelos, Nuevo León.

La publicación en Tiktok ha llamado la atención porque contiene un mensaje retador, en el que da entender que no le tiene miedo a enfrentarse a sus enemigos.

La última publicación de Cinthia Tamez, víctima de feminicidio en Montemorelos

Cindy Tamez, como se hace llamar en redes sociales, tiene una cuenta en TikTok que suma casi 60 mil seguidores. En el último video que compartió se le observa manejando un vehículo mientras escucha una canción de adoloridos. La grabación es acompañada con el siguiente mensaje:

“No todos conocen mi lado culer%&. Yo soy capaz de quemar mi casa por ver la del vecino arder, y aún sabiendo que también me va llevar la verg…”

En su perfil tiene varias publicaciones similares, de imágenes con frases en las que da a entender que tiene un lado oscuro y es capaz de enseñarlo a quien le haga daño. Algunas personas han interpretado que ya intuía que algo malo le iba a pasar y se mostraba valiente ante sus adversarios.

¿Qué pasó en Montemorelos, Nuevo León?

Una joven madre y uno de sus hijos pequeños fueron localizados sin vida en el interior de un vehículo particular en la colonia El Fresno. La mujer fue identificada como Cintia Abigail Tamez Rivera y presentaba una herida de bala en la cabeza, mientras que el menor presentaba un impacto de bala en el tórax.

Horas más tarde, tras las líneas de investigación desplegadas en la zona, las corporaciones policiacas acudieron a un domicilio ubicado en la colonia Los Nogales para ampliar las inspecciones correspondientes. En dicho inmueble las autoridades confirmaron el hallazgo de los otros dos hijos de la mujer, además de su pareja sentimental,

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