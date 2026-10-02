“Andy” López Beltrán se registra en Tabasco; busca una diputación federal por Morena

Andy Lopez dio a conocer su registro mediante un video en redes. FOTO :Cuartoscuro

Andrés Manuel “Andy” López Beltrán se registró como Coordinador de Morena en Tabasco, en el proceso con el que busca una diputación federal.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su registro mediante un video compartido en sus redes sociales. También informó sobre recorridos realizados en distintas localidades de Tabasco.

Andy López Beltrán recorre localidades de Tabasco

En su publicación, López Beltrán señaló que visitó las localidades de Río Tinto, Alvarado Jimbal y Tequila, como parte de sus actividades en territorio.

“En cada conversación confirmamos que la transformación se construye con presencia y palabra”, afirmó en el mensaje difundido en sus redes sociales.

El registro coloca a “Andy” López Beltrán en el proceso de Morena rumbo a una diputación federal, luego de que su actividad dentro del partido ha cobrado visibilidad pública.

El movimiento de López Beltrán ocurre en Tabasco, estado del que es originario su padre y donde Morena mantiene actividades de organización de cara a los próximos procesos políticos.

De acuerdo con la información difundida por López Beltrán, su registró es bajo la figura de “coordinador”, mientras busca avanzar hacia una candidatura de Morena.

Su publicación puso énfasis en los recorridos y conversaciones con habitantes de las comunidades que visitó.

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