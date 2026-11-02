Nuevo León abre mañana preinscripciones para el ciclo escolar 2027-2028: consulta los requisitos para realizar el trámite
El trámite estará disponible en línea, del 3 al 30 de noviembre
El proceso de preinscripciones al ciclo escolar 2027-2028 comienza el día de mañana en Nuevo León. Los padres de familia que quieran inscribir a sus hijos a preescolar, primaria o secundaria deberán realizar este trámite en línea.
Inician preinscripciones para educación básica en Nuevo León
A partir del 3 de noviembre, y hasta el día 30 del mismo mes, estará disponible el proceso de preinscripción a educación básica en el estado de Nuevo León. El trámite estará disponible en la página web https://nl.gob.mx/es/preinscripciones
En el sitio web mencionado se deberá llenar una solicitud con los datos del estudiante y se deberán seleccionar cuatro opciones de escuelas. Al completar el llenado los padres recibirán un correo electrónico con el comprobante de registro y un folio.
El folio recibido sirve para revisar la constancia de asignación del 2 al 12 de febrero de 2027.
¿Qué alumnos deben realizar el registro de preinscripción en Nuevo León?
Este proceso sólo aplica para los estudiantes que están por ingresar a 1° o 2° de preescolar, 1° de primaria y 1° secundaria, sin importar si son escuelas públicas o particulares. Si los alumnos se encuentran en grados intermedios, no es necesario que realicen el trámite.
Edad para ingresar a cada nivel educativo
- 1° de preescolar: nacidos en el año 2024 ó 3 años cumplidos al 31 de diciembre del 2027
- 2° de preescolar: 4 años cumplidos al 31 de diciembre del 2027
- 1° de primaria: 6 años cumplidos al 31 de diciembre del 2027
- 1° de secundaria: haber terminado la primaria o estar cursando el 6° grado de primaria en el ciclo escolar 2026-2027
Requisitos para las preinscripciones en Nuevo León
- Un dispositivo con acceso a internet como computadora, celular o tablet
- Correo electrónico personal, donde recibirás la información del proceso
- CURP del estudiante
- Comprobante de domicilio en formato electrónico
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