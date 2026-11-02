Nuevo León abre mañana preinscripciones para el ciclo escolar 2027-2028: consulta los requisitos para realizar el trámite

Ya vienen las preinscripciones en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El proceso de preinscripciones al ciclo escolar 2027-2028 comienza el día de mañana en Nuevo León. Los padres de familia que quieran inscribir a sus hijos a preescolar, primaria o secundaria deberán realizar este trámite en línea.

Inician preinscripciones para educación básica en Nuevo León

A partir del 3 de noviembre, y hasta el día 30 del mismo mes, estará disponible el proceso de preinscripción a educación básica en el estado de Nuevo León. El trámite estará disponible en la página web https://nl.gob.mx/es/preinscripciones

En el sitio web mencionado se deberá llenar una solicitud con los datos del estudiante y se deberán seleccionar cuatro opciones de escuelas. Al completar el llenado los padres recibirán un correo electrónico con el comprobante de registro y un folio.

El folio recibido sirve para revisar la constancia de asignación del 2 al 12 de febrero de 2027.

¿Qué alumnos deben realizar el registro de preinscripción en Nuevo León?

Este proceso sólo aplica para los estudiantes que están por ingresar a 1° o 2° de preescolar, 1° de primaria y 1° secundaria, sin importar si son escuelas públicas o particulares. Si los alumnos se encuentran en grados intermedios, no es necesario que realicen el trámite.

Edad para ingresar a cada nivel educativo

1° de preescolar: nacidos en el año 2024 ó 3 años cumplidos al 31 de diciembre del 2027

nacidos en el año 2024 ó 3 años cumplidos al 31 de diciembre del 2027 2° de preescolar: 4 años cumplidos al 31 de diciembre del 2027

4 años cumplidos al 31 de diciembre del 2027 1° de primaria: 6 años cumplidos al 31 de diciembre del 2027

6 años cumplidos al 31 de diciembre del 2027 1° de secundaria: haber terminado la primaria o estar cursando el 6° grado de primaria en el ciclo escolar 2026-2027

Requisitos para las preinscripciones en Nuevo León

Un dispositivo con acceso a internet como computadora, celular o tablet

Correo electrónico personal, donde recibirás la información del proceso

CURP del estudiante

Comprobante de domicilio en formato electrónico

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