Exigen destitución de diputada por agresión a mariposa monarca.Foto: AFP/Missael D.

La diputada local de Nuevo León, Lorena de la Garza, enfrenta una exigencia ciudadana de destitución luego de que personal de su equipo fumigara árboles de un parque en Monterrey donde descansaban ejemplares de mariposa monarca durante su ruta migratoria.

La polémica surgió durante el fin de semana, después de que se difundieran videos en los que se observa a trabajadores aplicar productos químicos con aspersores en un parque ubicado junto a la iglesia Natividad, previo a un evento organizado por la legisladora.

En las imágenes también se aprecia la presencia de decenas de mariposas monarca en la zona.

Diputada del PRI manda fumigar parque donde descansan las mariposas monarca



Lorena de la Garza, diputada local del PRI en Nuevo León, puso por encima de la protección de las mariposas monarca su comodidad en un evento político.



La legisladora mandó fumigar un parque utilizado… pic.twitter.com/OsLhRc1mPZ — Lucía Hernández | Amo La Ciencia (@YoAmoaLaCiencia) November 15, 2026

Piden destitución de Lorena de la Garza por fumigación

Tras la difusión del caso, ciudadanos y defensores ambientales impulsaron una petición en Change.org para solicitar que la diputada sea removida de su cargo.

De acuerdo con la información proporcionada, la iniciativa superó las 15 mil firmas este lunes. Además, el activista ambiental Arturo Islas Allende anunció que presentará denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía General de la República (FGR).

La petición advierte que los hechos podrían constituir un delito contra la biodiversidad, conforme al artículo 420 del Código Penal Federal. Sin embargo, corresponderá a las autoridades determinar si existe alguna responsabilidad legal.

Diputada reconoce error y ofrece disculpas

Ante las críticas, Lorena de la Garza publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, en el que explicó que la fumigación ocurrió durante una jornada de vacunación organizada por su equipo.

La legisladora reconoció que los trabajos no debieron realizarse durante el paso de la mariposa monarca y asumió la responsabilidad por lo ocurrido.

“Quiero hablarles de lo sucedido durante la jornada de vacunación que organizamos en un parque en Monterrey. Mi equipo realizó una fumigación que no debió haberse llevado a cabo, especialmente durante el paso de la mariposa monarca. Fue un error y asumo la responsabilidad por lo ocurrido”.

Foto: Missael Dávila

También aseguró que, al enterarse de la situación, pidió suspender la fumigación y consultó con especialistas para determinar cómo proceder.

“Entiendo y respeto la preocupación de tantas personas por la protección de las mariposas y nuestro medio ambiente. Lamento sinceramente lo sucedido”.

La diputada indicó que revisará los protocolos internos de su equipo para evitar que se repita una situación similar.

Mientras tanto, ciudadanos y organizaciones ambientalistas piden a las autoridades que evalúen las posibles afectaciones a las mariposas y determinen las responsabilidades correspondientes.

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