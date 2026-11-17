Vera Dijkmans permanece detenida por el ICE. Foto: AFP | Reuters

La modelo neerlandesa de OnlyFans, Vera Dijkmans, de 29 años, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) cuando llegó al aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, procedente de Miami, el pasado 11 de noviembre. La creadora de contenido fue trasladada al centro de detención Delaney Hall, donde permanece bajo custodia.

La detención tomó por sorpresa a sus familiares, quienes aseguran desconocer inicialmente los motivos por los que las autoridades migratorias la arrestaron. Desde entonces, la modelo ha denunciado las condiciones en las que permanece recluida, entre ellas la mala alimentación, la falta de higiene y las restricciones para comunicarse con el exterior.

De acuerdo con información publicada por el New York Post, Dijkmans cuenta con alrededor de 6 millones de seguidores en Instagram y 875 mil suscriptores en OnlyFans.

Su familia señaló que se encontraba en Estados Unidos con una visa de turista, documento que no permite realizar actividades laborales durante la estancia en el país.

¿Por qué detuvieron a Vera Dijkmans, modelo de OnlyFans?

Marianne Scholt, madre de la modelo, explicó al medio neerlandés AD que su hija viajaba constantemente y que recientemente no acudió a una cita migratoria relacionada con su solicitud de residencia permanente en Estados Unidos.

Según su versión, la joven tampoco permanecía habitualmente en su domicilio, pues solía hospedarse en hoteles, situación que pudo haber influido en que las autoridades migratorias la identificaran.

La madre de Dijkmans viajó a Estados Unidos para acompañarla y expresó su preocupación por las condiciones en las que se encuentra. También relató que su hija tenía previsto asistir a un evento de la UFC en Nueva York, donde planeaba generar contenido para sus plataformas digitales.

Vera Dijkmans denuncia condiciones insalubres en centro de detención

A través de su familia, la modelo ha compartido detalles de las condiciones que enfrenta en Delaney Hall.

Su hermana, Iza Dijkmans, aseguró que la joven duerme en una habitación compartida con otras 12 personas y que la cama que le proporcionaron es extremadamente incómoda.

También denunció problemas de higiene, mala alimentación y un ambiente tenso dentro de las instalaciones. Según su relato, Vera ha manifestado sentirse intimidada por el personal del centro.

Otro de los aspectos que preocupa a sus familiares es la comunicación limitada, debido a que las llamadas telefónicas de su hermana se redujeron de 45 a cinco minutos y los internos deben compartir cuatro teléfonos entre aproximadamente 60 personas.

La hermana también aseguró que la modelo llevaba seis días sin recibir luz solar, debido a que las ventanas del lugar permanecen selladas.

En declaraciones retomadas por el New York Post, la familia explicó que las autoridades no les han comunicado directamente las razones de la detención y que únicamente han podido mantener contacto con Vera mediante llamadas desde los teléfonos públicos del centro, luego de que le confiscaran su celular.

Los familiares también buscaron apoyo de un abogado y de la Embajada de los Países Bajos en Estados Unidos; sin embargo, según Iza, les explicaron que la situación legal de su hermana, quien tendría una orden de expulsión, limita las posibilidades de intervención.

Por su parte, una portavoz de la representación diplomática neerlandesa confirmó que el Gobierno tiene conocimiento del caso y que brinda asistencia consular a la ciudadana, aunque evitó proporcionar detalles por motivos de privacidad.

¿Quién es Vera Dijkmans, la modelo que recibió 5 mil solicitudes de hombres para ser su novio?

Vera Dijkmans es una joven que ganó notoriedad en redes sociales luego de autoproclamarse “la novia más buscada del mundo”, después de asegurar que recibió alrededor de 5 mil solicitudes de hombres interesados en tener una relación sentimental con ella.

En 2023, la creadora de contenido lanzó una convocatoria para que sus admiradores completaran un formulario con preguntas sobre sus empleos, situación de vivienda y relaciones anteriores.

En una entrevista con el Daily Mail, publicada en enero de 2025, habló sobre las expectativas que tenía para sus posibles citas y aseguró que esperaba recibir un regalo y una propuesta especial para el primer encuentro.

Entre los obsequios que dijo haber recibido mencionó prendas de marcas de lujo como Louis Vuitton y Hermès. Sin embargo, pese al número de solicitudes, aseguró que no había encontrado una relación sentimental.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.