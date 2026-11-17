Óscar “Patroncito” Cortéz era uma promesa del box mexicano. Foto: Getty Images

Óscar “Patroncito” Cortéz, joven pugilista originario de Hermosillo, Sonora, murió a los 20 años, era el vigente campeón de peso ligero de la Federación de Comisiones de Boxeo de la República Mexicana (FECOMBOX) y se perfilaba como una de las promesas de este deporte en el país.

La promotora Coliseo Promotions dio a conocer la noticia del fallecimiento del joven boxeador y envió un mensaje de condolencias a sus familiares y amigos; sin embargo, no informó sobre las causas de su muerte.

“Nos unimos de corazón a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a toda la comunidad del boxeo ante esta irreparable pérdida. Deseamos que encuentren fortaleza y consuelo en estos momentos difíciles. Descanse en paz”, expresó la promotora.

De acuerdo con algunos reportes locales, el fallecimiento de Óscar “Patroncito” Cortéz habría ocurrido el sábado 14 de noviembre, aunque la noticia se dio a conocer públicamente entre el domingo y este lunes 16 de noviembre. Hasta el momento, no se han revelado las causas de su muerte, por respeto a sus familiares.

¿Cuál era el récord de Óscar “Patroncito” Cortéz?

El joven sonorense tenía una carrera prometedora en el boxeo profesional. De acuerdo con información de BoxRec, disputó 11 combates, con un récord de nueve victorias, un empate y ninguna derrota, por lo que se despidió del ring como invicto.

Además, una de sus peleas terminó sin decisión (no contest). Aunque no consiguió victorias por la vía del nocaut, logró convertirse en campeón de peso ligero de la FECOMBOX, luego de vencer a Luis Gerardo Corona Parra en Hermosillo, Sonora, en febrero pasado.

El último combate de Óscar “Patroncito” Cortéz se realizó en junio de este año en la Arena Sonora, donde derrotó a Jonathan Isaac Uribe Hernández.

Cortéz nació en Hermosillo, pero creció en Nogales, donde comenzó a desarrollar su pasión por el boxeo.

El sonorense formaba parte de Caballero’s Team, bajo la tutela del profesor Alfredo Caballero, y destacaba por su trayectoria invicta sobre el ring.

Todos sus enfrentamientos se llevaron a cabo en su estado natal, donde construyó una trayectoria que lo perfilaba como una posible figura del pugilismo mexicano y que podría haberlo llevado a competir en los escenarios más importantes del boxeo.

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