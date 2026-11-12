Buscarán romper Récord Guinness del trompo más grande, en Monterrey

Preparan delicioso récord en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro

En el Parque Fundidora de Monterrey se está organizando un evento para romper el Récord Guinness del trompo más grande del mundo. La empresa Dos Familias invita al público a participar en el Mega Trompo Fest, que se realizará el próximo 21 de noviembre.

Mega Trompo Fest en Monterrey busca imponer Récord Guinness

Como parte de las celebraciones por su décimo aniversario, Dos Familias anda organizando el Mega Trompo Fest, un evento en el que se intentará romper el Récord Guinness del trompo de pavo al pastor más grande del mundo.

En total se utilizarán5 toneladas de carne de pavo para alcanzar el objetivo. La cita es el próximo sábado 21 de noviembre en la explanada Sopladores del Parque Fundidora.

Además del Récord Guinness, también se contará con la presencia de actos musicales que amenizarán la tarde.

Artistas invitados al Mega Trompo Fest

Sólido

El Plan

Encrucijada

Eclipse

¿Cómo conseguir entradas para el Mega Trompo Fest en Monterrey?

La entrada al Mega Trompo Fest es gratuita, únicamente hay que llenar un registro en línea, disponible en la página oficial de los organizadores.

Dos Familias informó que se han completado todos los registros disponibles, pero no descartan que se liberen más lugares en los próximos días. A los interesados en asistir se les pide estar atento a las redes sociales oficiales.

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