Dolores Aveiro estalla contra Portugal. Foto: AFP

Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, arremetió contra la Federación Portuguesa de Futbol por organizar un homenaje a su hijo sin su presencia y aseguró que el jugador se sintió engañado, incluso, reconoció que se alegró de la derrota por 4-1 ante Dinamarca.

Las declaraciones de Aveiro se produjeron después del encuentro disputado el pasado 14 de noviembre en Braga, correspondiente a la UEFA Nations League. El partido también sirvió para reconocer la trayectoria del histórico dorsal 7, aunque Cristiano no estuvo presente.

Durante la salida al campo, los futbolistas portugueses utilizaron camisetas con el número que acompañó al delantero durante su carrera internacional.

Además, en el minuto siete, la afición le dedicó una ovación y el estadio proyectó imágenes del jugador.

"Claro que ele ficou triste, enganaram ele e eu também estou triste. A derrota contra a Dinamarca foi bem feita, fiquei contente.



A homenagem devia ser feita na frente dele, não sem ele. A homenagem vai ser aqui no Sporting, onde lhe dão valor. Ele na seleção não foi respeitado,… — CR7 Brasil (@CR7Brasil) November 16, 2026

Sin embargo, el reconocimiento no convenció a su madre, quien consideró que debió realizarse con el futbolista presente.

“Claro que se quedó triste. Lo engañaron y yo también estoy triste. El homenaje debería haberse hecho delante de él y no sin su presencia”, declaró Dolores Aveiro.

La madre del delantero también cuestionó el trato que recibió Cristiano de sus compañeros en la selección portuguesa y aseguró que no hubo muestras suficientes de cariño y respeto.

“Sus compañeros de selección no han mostrado cariño y respeto. Él también lo siente así. No se le ha respetado, ni siquiera sus compañeros”, expresó.

Dolores Aveiro adelanta otro homenaje para Cristiano Ronaldo

Durante su visita al Estadio José Alvalade, casa del Sporting de Portugal, equipo donde Cristiano Ronaldo comenzó su carrera profesional, Dolores Aveiro adelantó que su hijo recibirá otro reconocimiento.

La madre del futbolista consideró que en el club portugués sí se valora la trayectoria del delantero.

“Nuestro homenaje va a ser aquí, en el Sporting. Aquí sí le dan valor”, señaló.

Su inconformidad también alcanzó el resultado del partido entre Portugal y Dinamarca. Cuando fue cuestionada sobre la derrota por 4-1 de la selección lusa, Aveiro reconoció que se alegró del marcador.

“Fue una derrota y estuvo bien merecida; me alegré”, expresó.

Jorge Jesus responde a las declaraciones de la madre de Cristiano Ronaldo

Las palabras de Dolores Aveiro también llegaron al seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, quien fue cuestionado sobre las críticas y evitó entrar en una confrontación con la madre del delantero.

En declaraciones a RTP, el entrenador respondió inicialmente: “¿Ahora tengo que responderle a la madre de Cristiano Ronaldo? La madre de Cristiano Ronaldo es una mujer a la que respeto mucho. Una madre es una madre, no hay vuelta de hoja, entiendo sus declaraciones”.

Posteriormente, en una entrevista con Sport TV, Jesus volvió a referirse a las palabras de Aveiro y defendió su postura desde el papel de una madre.

“Una madre siempre defiende a sus hijos, incluso hasta la muerte. Es una madre muy querida que sufrió mucho para criar a sus hijos”, añadió.

El técnico también reconoció la importancia de Cristiano Ronaldo para el futbol portugués, aunque señaló que la selección debe continuar su camino sin el histórico delantero.

“Cristiano es una leyenda de Portugal. Trabajé con él un año en el Al Nassr, sé lo que es. Es una realidad que todos nosotros sabemos y estamos preparados para avanzar sin él”, afirmó.

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección portuguesa el pasado 5 de noviembre de 2026, después de una trayectoria internacional de 23 años, el delantero cerró su etapa con 234 partidos y 146 goles, además de conquistar la Eurocopa de 2016 y dos ediciones de la UEFA Nations League.

Portugal volverá a la actividad este martes 17 de noviembre, cuando visite a Gales en la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

El equipo dirigido por Jorge Jesus buscará recuperarse de la derrota ante Dinamarca y conservar el liderato del Grupo A4.

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