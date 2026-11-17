Sector tecnológico arrastró a la bolsa de Nueva York. Foto: AFP

Wall Street cerró con pérdidas este lunes, arrastrada por una nueva ola de ventas de acciones tecnológicas ante las preocupaciones en torno al sector de la inteligencia artificial (IA), previo a los resultados trimestrales de Nvidia y la próxima llegada de Anthropic a la bolsa.

El Nasdaq cayó 2.49%, el S&P 500 retrocedió 1.92% y el Dow Jones perdió 1.41%. Las acciones de varias empresas vinculadas a la IA también registraron bajas, en medio de dudas sobre sus perspectivas de crecimiento y las restricciones de Estados Unidos a la exportación de chips.

Acciones de Nvidia y empresas tecnológicas registran pérdidas

Uno de los principales retrocesos fue el de Nvidia, cuyas acciones cayeron 4.12%. La compañía atraviesa una semana complicada luego de que se conocieran las relaciones extramaritales de su exdirector con una presunta espía china.

Nvidia se ha convertido en una de las empresas más representativas del sector de la inteligencia artificial por sus chips, además de su papel como financiadora de centros de datos y empresas emergentes dedicadas a esta tecnología.

A esta situación se sumó la decisión del Gobierno de Donald Trump de establecer una nueva autorización para exportar semiconductores estadounidenses a varios países, con el objetivo de limitar el acceso de China a estos componentes.

El analista Christopher Low, de FHN Financial, consideró que la medida podría limitar los ingresos futuros de las empresas del sector. Otras compañías también cerraron a la baja: AMD perdió 5.58%; Broadcom, 3.92%, y Micron, 7.62%.

Resultados de Nvidia y llegada de Anthropic a Wall Street

Los inversionistas también están atentos a los resultados trimestrales de Nvidia, que se publicarán el martes después del cierre de los mercados. La presentación será la primera conferencia para inversionistas de la compañía sin la participación de Jensen Huang.

Por otra parte, Anthropic, creadora del agente de inteligencia artificial Claude, tiene previsto comenzar su recorrido bursátil durante la segunda mitad de la semana. Su valoración inicial podría alcanzar 1.4 billones de dólares.

Sin embargo, la incertidumbre que atraviesa el sector tecnológico y la cautela de los inversionistas podrían complicar su debut en Wall Street.

Bancos también cierran con pérdidas por fallas técnicas

Las acciones de bancos estadounidenses también registraron bajas, luego de quejas de usuarios por problemas técnicos que retrasaban algunas transacciones.

Bank of America perdió 1.84% y JPMorgan Chase retrocedió 2.31% al cierre de la jornada.

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