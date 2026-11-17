Los hechos fueron reportados en la zona de El Mapa. Foto: Cuartoscuro/Ilustraviva

Un automovilista escapó de un presunto intento de asalto en Tecámac, Estado de México, luego de que otro vehículo le cerrara el paso y al menos dos sujetos, aparentemente armados, descendieran para interceptarlo. El conductor logró maniobrar y evadirlos en cuestión de segundos.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron en la zona conocida como El Mapa, en los límites de Tizayuca, Hidalgo, y Tecámac. Un video muestra el momento en que los presuntos agresores intentan detener al automovilista.

🚨 Escapa de un presunto asalto



Un video difundido en redes muestra cómo sujetos en un auto azul le cierran el paso a un conductor en los límites de #Tizayuca y #Tecámac. Bajan con lo que parecen armas de fuego, pero la víctima retrocede y logra alejarse.



📹: redes sociales. pic.twitter.com/rrekOUVLts — Juan Manuel Jiménez (@juanmapregunta) November 16, 2026

Así escapó el automovilista de un presunto asalto en Tecámac

En las imágenes se observa cómo un automóvil se coloca frente al vehículo de la víctima para impedirle el paso. Enseguida, al menos dos sujetos bajan de la unidad y se acercan con lo que parecen ser armas.

El conductor reacciona rápidamente, maniobra para esquivarlos y marchar en el carril de sentido contrario rápidamente. La grabación muestra que logra alejarse en pocos segundos, mientras los sujetos se quedan en el lugar.

Alertan por asaltos en la carretera México-Pachuca

La zona de El Mapa y los caminos que conectan la autopista con la carretera libre, como la avenida Cancún y la vía hacia Los Reyes Acozac, son señalados por automovilistas como puntos vulnerables.

Entre los factores mencionados están los tramos despoblados, la falta de alumbrado y los baches que obligan a reducir la velocidad.

El caso se suma a las alertas y denuncias por delitos contra automovilistas y transportistas en los límites de Hidalgo y el Estado de México, particularmente en la autopista y la carretera libre México-Pachuca.

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