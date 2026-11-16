Vuelos de United Express no se vieron afectados. Foto: Reuters

La aerolínea estadounidense United Airlines reportó este lunes fallas en sus sistemas que afectaron la salida de vuelos, tan solo unos días después de que un problema en la red de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocara la suspensión de operaciones aéreas en todo Estados Unidos.

Inicialmente, la compañía no informó cuál fue la causa de la interrupción tecnológica, pero señaló que no hay indicios de que la interrupción estuviera relacionada con un incidente de ciberseguridad; medios estadounidenses reportaron que pilotos y grabaciones de control de tráfico daban indicios de problemas en la comunicación final para el despegue de los vuelos.

El problema afectó únicamente a los vuelos que estaban por despegar; las aeronaves que ya estaban en el aire y las operaciones de su filial regional United Express no tuvieron afectaciones.

Falla de United Airlines provocó retrasos en vuelos

United Airlines, con sede en Chicago, informó sobre el problema tecnológico durante la tarde del lunes y ofreció disculpas a sus clientes por las molestias ocasionadas.

La interrupción también quedó registrada en comunicaciones del tráfico aéreo. Una grabación difundida en la aplicación ATC mostró a un piloto de United en Houston que pidió autorización a la torre para permanecer en la puerta de embarque mientras se restablecía el sistema.

Por su parte, la aerolínea con sede en Chicago informó que no existen indicios de que la interrupción haya sido provocada por un incidente de ciberseguridad.

A última hora de la tarde, el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware registraba 418 vuelos retrasados de United Airlines.

La aerolínea indicó que estaba trabajando para solucionar la falla, que fue reparada horas después.

El incidente ocurre 72 horas después de que fuera solucionado un problema que obligó a la Administración Federal de Aviación (FAA), a suspender los despegues a nivel nacional el pasado viernes 13 de noviembre.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido una relación entre la falla interna de United y el colapso previo en las comunicaciones del control aéreo.

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