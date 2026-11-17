Influenza aviar en León Foto: Cuartoscuro

La presencia de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 se encontrada en aves encontradas sin vida en el Zoológico de León, Guanajuato, así lo informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica),

Estos ejemplares se encontraban en el lago central del recinto, un sitio diseñado para brindar alimento y refugio a aves silvestres y ayudar a la interacción de especies migratorias y residentes.

La administración del zoológico aseguró que las aves halladas no pertenecen a la colección del recinto y mencionó que se llevaron a cabo medidas preventivas para proteger a las más de 470 aves que forman parte del lugar.

Agricultura, a través de @SENASICA , confirmó la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 en aves silvestres migratorias halladas muertas en el Zoológico de León, Guanajuato.



Los ejemplares fueron localizados en el lago central, espacio que brinda alimento y… pic.twitter.com/Ukq5MLyX7c — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) November 16, 2026

¿Qué es la influenza aviar y cómo afecta a las aves?

De acuerdo con la información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la la influenza aviar, también conocida como gripe aviar, es una enfermedad infecciosa causada por un virus de la familia Orthomyxoviridae.

Esta enfermedad se clasifica en dos tipos según su patogenicidad:

Baja patogenicidad: puede causar una enfermedad leve, pasar desapercibida o no presentar síntomas.

puede causar una enfermedad leve, pasar desapercibida o no presentar síntomas. Alta patogenicidad: principalmente los subtipos H5 y H7 del tipo A, puede provocar enfermedades graves, propagarse rápidamente y causar altas tasas de mortalidad en diferentes especies de aves.

Aunque la mayoría de los virus

¿Qué medidas se implementaron en el Zoológico de León por la influenza aviar?

A través de redes sociales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que se pusieron en marcha medidas para evitar contagios.

Resguardo preventivo de las aves que circulan libremente en el área del lago central

Desinfección diaria de las rutas de tránsito y las zonas donde fueron encontrados los ejemplares afectados

Aislamiento y manejo controlado de cualquier ave que presente signos clínicos de enfermedad

Con esto se espera que la salud de las especies que habitan el zoológico no se vea afectada ante la presencia de la influenza aviar H5.

Recomendaciones de las autoridades

Las autoridades aprovecharon la publicación para hacer un llamado e invitar al sector avícola a fortalecer la bioseguridad en granjas.

Entre las recomendaciones se puntualiza impedir el contacto de la fauna silvestre con las aves de corral, así como restringir el ingreso de personal ajeno a las instalaciones.

También las autoridades pidieron reportar cualquier caso de mortalidad inusual de aves.

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