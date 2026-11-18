Festejos navideños. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Macro Navidad 2026 se realizará del 29 de noviembre al 15 de enero de 2027 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En conferencia de prensa, el Gobierno del estado ofreció más detalles sobre este festival que celebrará la temporada de fiestas decembrinas.

Anuncian fechas de la Macro Navidad 2026 en Monterrey

El próximo 29 de noviembre se realizará el encendido del árbol que marca el inicio de la Macro Navidad 2026. La cita es frente al Museo de Historia Mexicana. Además habrá una pastorela que viene desde la Ciudad de México.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, mencionó que durante los próximos días estarán disponibles varias actividades gratuitas como la Rueda de la Fortuna, Pista de Hielo, el carrusel iluminado, iluminación temática, además de un corredor gastronómico.

De manera paralela a la Macro Navidad 2026, también se realizarán eventos en el Parque de Agua.

“Aquí en el Parque del Agua tenemos el Foro de 500 personas, el Anfiteatro de 4 mil, tenemos el Jardín Japonés, tenemos un Carrusel, el Mirador, el Pueblito que son las tiendas entre la Pastora y el Parque del Agua. Pero también en el Parque del Agua pusimos canchas”, mencionó el mandatario.

¿Cuáles son las fechas y horarios de la Macro Navidad 2026?

Lunes a jueves: de 16:00 a 21:00 horas.

Viernes a domingo: de 16:00 a 22:00 horas.

24 y 31 de diciembre: de 10:00 a 14:00 horas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.