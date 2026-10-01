Nacionalidad única para candidatos: ¿en qué proceso va la reforma y en qué elecciones se aplicará?

Jasmine Bugarín cuenta con dos nacionalidades. Foto: Cuartoscuro

La reforma sobre la doble nacionalidad o de “nacionalidad única” establece la modificación de los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para quienes aspiren a la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La iniciativa impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por las dos Cámaras del Congreso de la Unión y ahora se encuentra en la etapa de revisión en los Congresos estatales.

Hasta el momento, 20 ya dieron “luz verde”. Este paso es necesario al tratarse de una reforma constitucional.

En caso de ser aprobada por la mayoría de las legislaturas estatales, se debe realizar la declaratoria constitucional correspondiente y publicarse el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Cuándo se comenzará a aplicar la reforma de nacionalidad única?

La reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en DOF y se aplicaría en el proceso electoral del 2028, en el que se disputarán, entre otros cargos, cuatro gubernaturas: Durango, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas.

¿Jasmine Bugarín Rodríguez podrá disputar la gubernatura de Nayarit?

Tras el avance de la reforma de nacionalidad única, se abrió la interrogante sobre el caso de Jasmine Bugarín Rodríguez, quien fue designada Coordinadora Estatal de Defensa de la Transformación de Morena en Nayarit y posible candidata a la gubernatura de dicha entidad en el proceso electoral del 2027.

Bajo esta situación, sí podría contender en los comicios porque la reforma entraría en vigor hasta el 2028. Por lo tanto, su participación será legal.

La senadora cuenta con doble nacionalidad, debido a que nació en Estados Unidos, tras la migración de sus padres (campesinos nayaritas) por motivos de trabajo.

Sin embargo, Morena dio a conocer que la senadora con licencia informó que, desde hace años, realizó los trámites en los que manifestó formalmente “su renuncia a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, especialmente a Estados Unidos, así como su adhesión a las leyes y autoridades mexicanas”.

El trámite lo realizó, señaló el partido, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Señaló también que esa determinación fue nuevamente certificada en 2024”, indicó el partido a través de un comunicado.

Seguiremos adelante, en unidad y de la mano del pueblo, con convicción y firmeza, defendiendo la transformación y la soberanía nacional. https://t.co/BrYVat66TD — Jasmin Bugarin (@JasminBugarin) October 1, 2026

Asimismo, afirmó que Bugarín Rodríguez se comprometió además a realizar cualquier trámite adicional necesario para conservar únicamente la nacionalidad mexicana.

Cabe destacar que el artículo 30, apartado A, fracción II, de la Constitución reconoce como mexicanas por nacimiento a las personas nacidas en el extranjero que sean hijas de madre mexicana o padre mexicano.

Por su parte, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, dio a conocer que Jasmine Bugarín renunció a la nacionalidad estadounidense en el 2018. La declaración la realizó desde la conferencia matutina de Sheinbaum Pardo.

¿Realmente renunció a la nacionalidad estadounidense Jasmine Bugarín?

Aunque realizó trámites ante la SRE, la legisladora tendría que acercarse a las autoridades estadounidenses correspondientes, en este caso el Departamento de Estado, y no sólo a las mexicanas, declaró Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

“No es renuncia. Ella tiene que hacer un acto jurídico ante el Gobierno de Estados Unidos, ante el Departamento de Estado, por escrito, y decir: renuncio a la nacionalidad norteamericana. Entonces el Departamento de Estado entra a un proceso administrativo y le dirá: aceptada su renuncia. Eso todavía falta por cumplimentarse”, señaló.

Aunque Monreal Ávila confirmó que Bugarín Rodríguez puede contender en las elecciones del 2027 consideró que debe realizar el trámite para darle coherencia a la reforma.

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