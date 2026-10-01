“Será Viral” | México envejece: nacen menos niños y crece la población mayor

México atraviesa una transformación demográfica que cambiará la forma en que vivimos, trabajamos y cuidamos a las personas mayores.

Mientras disminuyen los nacimientos, aumenta la población de 50 años y más, lo que plantea nuevos retos para el sistema de salud, las pensiones y los cuidados de largo plazo.

En 2025 se registraron un millón 678 mil nacimientos, mientras que el Inegi reportó 32 millones de personas de 50 años y más en 2024.

La doctora Carla Pederzini y Fernanda García, del IMCO, explican qué significa el envejecimiento de la población, y por qué las familias, especialmente las mujeres, enfrentarán una mayor carga de cuidados.

“Ahora, con estos datos de la intercensal, vemos que México está envejeciendo. Más rápido de lo que pensábamos. La edad mediana subió de 29 a 39 años; vamos a tener más personas adultas mayores, las tasas de fecundidad cayeron. Todos estos cambios afectan la manera en la que nos desarrollamos”. Fernanda García, IMCO

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