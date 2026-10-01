Marea sorprende a familias en Altata,Navolato; agua entra a 40 viviendas

Vivienda afectada por aumento de la marea. Foto: Uno TV

El aumento de la marea sorprendió a familias de comunidades pesqueras de Altata, Navolato, Sinaloa. En Tetuán Nuevo, el agua ingresó a viviendas y alcanzó niveles por encima de las rodillas.

En una de las casas afectadas vive José Monzón Rubio, adulto mayor que permanece solo en su vivienda. Durante horas tuvo que sacar el agua por sus propios medios y poner a salvo algunas de sus pertenencias.

“Fue muy rápido. Muy rápido. No dio chance de nada”. José Monzón Rubio, afectado

El agua entró a unas 40 viviendas

Antes de que el agua avanzara, José logró colocar en un lugar alto parte de su ropa, calzado y algunas pertenencias. Sin embargo, no pudo mover objetos pesados como la lavadora y el refrigerador.

Las marcas en las paredes muestran hasta dónde llegó el agua en su vivienda.

Además de Tetuán Nuevo, el aumento de la marea afectó a Tetuán Viejo, Altata, Dautillos, Avándaro y Yameto.

De acuerdo con Juan de Dios Bueno Sánchez, síndico de Altata, alrededor de 40 hogares registraron ingreso de agua. Sin embargo, el número de personas afectadas por calles inundadas y dificultades para entrar o salir de sus viviendas supera las 300.

Aunque en algunos momentos el nivel del agua disminuye con la marea, las familias permanecen a la expectativa ante un nuevo incremento.

Yameto, uno de los puntos más complicados

En Yameto, el acceso terrestre permanece afectado por el agua. Para llevar ayuda, las autoridades tienen que ingresar en lancha.

La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, señaló que en estas comunidades se mantiene la atención con apoyo de distintas instituciones y organizaciones civiles.

Para José y otras familias comienza ahora la tarea de limpiar sus viviendas, recuperar sus pertenencias y esperar que el mar no vuelva a ingresar a sus hogares.

Sin embargo, el panorama continúa complicado, pues este jueves nuevamente comenzó a registrarse el fenómeno de mar de fondo.

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