Expolicías federales bloquean Constituyentes, en CDMX; vialidad, afectada durante horas
Un grupo de expolicías federales mantiene un bloqueo, en ambos sentidos, desde hace casi cuatro horas a la altura de Avenida de las Torres, frente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la zona poniente de la Ciudad de México.
Los manifestantes protestan por cuestiones laborales, mientras que en la misma avenida se registra otra movilización que complica el paso hacia Constituyentes.
Expolicías federales bloquean frente a la SSPC
El primer bloqueo se encuentra sobre Avenida Las Flores, frente a las instalaciones de la SSPC. Hasta el momento, la protesta suma cerca de cuatro horas.
Los expolicías federales mantienen la movilización para exigir atención a temas de carácter laboral.
Trabajadores del IMSS e ISSSTE mantienen otro bloqueo
Más adelante, donde comienza Constituyentes, en el cruce con Circuito Interior, trabajadores del IMSS y del ISSSTE también mantienen un bloqueo, que complica la circulación en la zona.