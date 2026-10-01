Expolicías federales bloquean Constituyentes, en CDMX; vialidad, afectada durante horas

Expolicías Federales Bloquean Constituyentes. Foto: OVIAL

Un grupo de expolicías federales mantiene un bloqueo, en ambos sentidos, desde hace casi cuatro horas a la altura de Avenida de las Torres, frente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la zona poniente de la Ciudad de México.

15:20 #PrecauciónVial | Continúa bloqueo en ambos sentidos de Av. Constituyentes a la altura de Av. de las Torres, alcaldía Miguel Hidalgo, por presencia de manifestantes. #AlternativaVial Av. Paseo de la Reforma y Av. Observatorio. pic.twitter.com/0rT24WH4HP — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 1, 2026

Los manifestantes protestan por cuestiones laborales, mientras que en la misma avenida se registra otra movilización que complica el paso hacia Constituyentes.

#PrecauciónVial | Continúa bloqueo en ambos sentidos de Av. Constituyentes a la altura de Av. de las Torres, alcaldía Miguel Hidalgo, por presencia de manifestantes. #AlternativaVial Av. Paseo de la Reforma y Camino Real a Toluca. pic.twitter.com/bTzkJm6eWS — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 1, 2026

Expolicías federales bloquean frente a la SSPC

El primer bloqueo se encuentra sobre Avenida Las Flores, frente a las instalaciones de la SSPC. Hasta el momento, la protesta suma cerca de cuatro horas.

Los expolicías federales mantienen la movilización para exigir atención a temas de carácter laboral.

Trabajadores del IMSS e ISSSTE mantienen otro bloqueo

Más adelante, donde comienza Constituyentes, en el cruce con Circuito Interior, trabajadores del IMSS y del ISSSTE también mantienen un bloqueo, que complica la circulación en la zona.