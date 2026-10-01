ICE ya no puede perseguir autos: nuevas reglas

El memo ordena registrar los datos del vehículo para investigarlo. Foto: AFP

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) prohibió a sus agentes perseguir a los vehículos que no se detienen cuando intentan pararlos, sin excepción alguna. La agencia ordenó que, en esos casos, los agentes anoten los datos del auto para investigarlo después, como parte de un paquete de reglas internas que endurece la forma de hacer paradas de tráfico, según un memorando revelado por The Associated Press (AP).

Las nuevas reglas no acaban con las detenciones de vehículos, que siguen siendo una de las vías principales de la agencia para arrestar inmigrantes. Solo los agentes con capacitación específica podrán hacerlas, a bordo de vehículos con luces y sirenas y con las cámaras corporales encendidas. ICE le restó peso al documento y lo describió como un simple recordatorio para su personal.

El memorando llegó después de una serie de paradas de tráfico que terminaron en tiroteos, algunos de ellos mortales, y de un pleito dentro del propio gobierno de Donald Trump sobre si estas intervenciones debían frenarse. Para quienes manejan a diario al trabajo o a la escuela, la pregunta de fondo es qué puede hacer y qué no puede hacer un agente cuando les marca el alto.

¿Qué dicen las nuevas reglas de ICE?

El documento lleva la firma de Marcos D. Charles, director ejecutivo asociado de Operaciones de Detención y Deportación (ERO), la división de ICE que se encarga de los arrestos migratorios, y tiene fecha del 30 de septiembre. Su instrucción más tajante es que los agentes “no están autorizados a perseguir vehículos que no se detengan, bajo ninguna circunstancia”. El resto del texto fija condiciones para las paradas que sí se permiten.

Solo pueden hacerlas los agentes que completaron uno de los 5 a 6 cursos de capacitación de la agencia

Quienes no tengan ese curso solo pueden ir de apoyo, como pasajeros, sin manejar el vehículo

Los vehículos deben tener luces y sirenas que permitan saber que son de una autoridad

Todos los agentes presentes deben llevar su cámara corporal y tenerla encendida

Las reglas mantienen dos técnicas que han generado polémica, siempre que el agente tenga entrenamiento para usarlas. Una consiste en encerrar el auto con otro vehículo o con una barrera para inmovilizarlo, y la otra en colocar barras de púas para ponchar las llantas. ICE conserva así herramientas para detener un auto por la fuerza, en un momento en que también alista camionetas para retener a migrantes durante sus operativos.

🇺🇸 BREAKING: ICE has ordered agents not to chase drivers who refuse to pull over, tightening its rules for immigration traffic stops nationwide.



Only specially trained officers can now conduct vehicle stops, and body cameras must be activated. pic.twitter.com/u3MCEaVkYf — NewsForce (@Newsforce) October 1, 2026

¿Por qué ICE cambió sus reglas para detener autos?

Los agentes de ICE han disparado en más de una docena de encuentros con vehículos desde el año pasado, con un saldo de al menos cuatro muertos y varios heridos. En julio, con una semana de diferencia, murieron baleados dos inmigrantes, Lorenzo Salgado Araujo en Houston y Joan Sebastian Durán Guerrero en Biddeford, Maine, de acuerdo con CNN. A principios de año había muerto en Minneapolis Renee Good, una ciudadana estadounidense a la que un agente le disparó mientras manejaba y protestaba contra la agencia.

Tras las muertes de julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decidió suspender la mayoría de las detenciones de vehículos, pero la pausa duró poco. Trump ordenó reanudarlas y las llamó “una de las herramientas más importantes y efectivas de ICE para combatir el crimen”, en medio de las críticas de sus propios simpatizantes, que vieron la suspensión como una señal de debilidad.

El caso más reciente ocurrió el 20 de septiembre en Austin, Texas, donde un agente de ICE le disparó al repartidor venezolano Wilber Garcés después de perseguirlo a alta velocidad por calles residenciales. El agente que disparó no llevaba cámara corporal y su compañero apagó la suya durante la persecución, dos fallas que las nuevas reglas buscan evitar. Garcés enfrenta cargos federales por presuntamente golpear a un agente con el espejo de su auto, una acusación que su defensa considera una represalia.

¿Qué significa para quienes manejan a diario?

El cambio no vuelve intocable a ningún conductor. Las paradas de tráfico de ICE continúan y las reglas son instrucciones internas que la agencia puede modificar, no una ley que le dé nuevos derechos a quien va al volante. La propia agencia lo dejó claro al afirmar que “las detenciones de vehículos y los arrestos de extranjeros ilegales continúan”.

Tampoco conviene leer la prohibición de persecuciones como una invitación a huir. El memorando ordena registrar los datos del vehículo para investigarlo después, de modo que el caso sigue abierto, y quien escapa de una parada se arriesga a enfrentar cargos penales además de su proceso migratorio. Con las nuevas reglas, los conductores pueden tener presentes algunos puntos.

Un vehículo de ICE que marca el alto debe identificarse con luces y sirenas

Los agentes que participan en la parada deben llevar cámaras corporales encendidas

El derecho a guardar silencio y a pedir un abogado se mantiene igual que antes

Detenerse, conservar la calma y no huir reduce el riesgo de que el encuentro escale

Manejar sin cometer infracciones evita dar un motivo para una parada

Las paradas de tráfico son solo una parte de la estrategia de la agencia, que apuesta cada vez más por operativos exprés capaces de completar un arresto en 90 segundos. Tener un plan familiar y el contacto de un abogado de inmigración sigue siendo la mejor preparación ante cualquier encuentro con ICE.

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