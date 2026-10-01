7 bares mexicanos que no te puedes perder en Chicago
Chicago reúne bares mexicanos con propuestas que van desde una amplia selección de mezcales hasta margaritas de sabores
La ciudad de Chicago tiene opciones para quienes buscan una salida con sabores mexicanos, desde una barra especializada en destilados de agave hasta restaurantes con música, desayunos y propuestas nocturnas.
Bar Sótano
Bar Sótano ocupa un espacio subterráneo en un callejón de River North, en 443 N Clark St. La entrada discreta conduce a una barra especializada en destilados mexicanos, con un ambiente íntimo y comunitario.
El establecimiento ofrece mezcal, tequila, sotol y raicilla.
Entre sus preparaciones aparece un coctel con mezcal, Chartreuse, jugo de caña y hoja santa, según ese mismo directorio. Acepta reservas en OpenTable y ofrece comida para acompañar las bebidas.
Abre de miércoles a jueves de 5:00 p. m. a 11:00 p. m. Los viernes y sábados permanece abierto hasta medianoche. Cierra de domingo a martes.
Mercadito
Mercadito está en 108 W Kinzie St y combina cocina mexicana con una barra orientada a margaritas, tequila y mezcal.
El menú incluye tacos de hongos, pastor y brisket, además de guacamole y esquite. Entre las bebidas aparecen la margarita tradicional y la paloma de mezcal.
El local recibe tanto comidas como salidas nocturnas y mantiene una valoración de 4.6 estrellas con más de 6 mil reseñas.
Abre todos los días. De lunes a viernes comienza el servicio a las 11:30 a. m., mientras que sábado y domingo abre desde las 10:30 a. m.
Federales Tacos & Tequila
Federales, en 180 N Morgan St, apuesta por un espacio de estilo industrial con patio abierto y techo retráctil.
El lugar es conocido por sus ice shots de tequila y sus margaritas artesanales, además de una selección de tequilas y mezcales. El menú gira en torno a los tacos.
Su horario favorece las salidas nocturnas. De lunes a jueves abre de 4:00 p. m. a 2:00 a. m. Los viernes abre desde las 11:00 a. m. y cierra a las 2:00 a. m., y los sábados permanece abierto hasta las 3:00 a. m.
Bocaditos Chicago
Bocaditos está en 1140 W Madison St y ofrece una experiencia más pequeña y relajada. Su decoración y sus tonos verdes destacan entre los comentarios de clientes en Yelp.
La sección de bebidas incluye mezcalita, margarita de la casa y sangría. Para acompañar hay tacos, aguachiles, enchiladas y chilaquiles.
El establecimiento ofrece happy hour de domingo a jueves, entre las 4:00 y las 6:00 p. m. y nuevamente de 8:30 a 9:30 p. m.
La Mejikana
La Mejikana está en 1820 S Ashland Ave y se presenta como una cocina mexicana moderna. El espacio incorpora murales, luces de neón y arte urbano.
La carta incluye micheladas y margaritas de maracuyá, según reseñas de clientes, además de preparaciones con mezcal. También ofrece tacos, ceviche y otros clásicos mexicanos.
Los jueves abre desde las 4:00 p. m. y mantiene el servicio hasta medianoche. Viernes y sábado extiende el horario hasta las 2:00 a. m. Los sábados abre desde el mediodía.
Casa Tequila Chicago
Casa Tequila, en 1949 W Division St, combina una cantina mexicana con una propuesta gastronómica amplia. OpenTable describe su decoración colorida, la iluminación tenue y los reservados.
Su menú de bebidas incluye margaritas, cocteles, cervezas y distintas opciones de tequila. La cocina ofrece tacos, burritos y mariscos.
El establecimiento también incorpora música en vivo. En julio de 2026, el local anunció los martes de mariachi de 8:30 pm a 10:00 pm..
Abre de domingo a jueves de 11:00 a. m. a 10:00 p. m. Los viernes y sábados cierra a las 11:00 p. m.
Zócalo Bar & Grill
Zócalo, en 1438 W Chicago Ave, combina restaurante mexicano, taquería y coctelería. También figura como restaurante de desayunos y de burritos, con una valoración de 4.8 estrellas y 188 reseñas.
Abre desde las 10:00 a. m., lo que permite ir tanto a desayunar como a cenar. Cierra los lunes.
De martes a viernes y domingo abre de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. y de 4:00 p. m. a 10:00 p. m. Los sábados la segunda franja se extiende hasta medianoche.
¿Qué tener en cuenta antes de salir a bares en Chicago?
Algunos locales programan noches de mariachi, DJ, música en vivo, promociones o actividades especiales que pueden modificar la experiencia.
También conviene confirmar si el lugar requiere reservación, especialmente los viernes y sábados. Bar Sótano, por ejemplo, acepta reservas, mientras otros espacios reciben grupos y celebran eventos especiales.
Los horarios también pueden cambiar durante días festivos o por actividades programadas.
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