7 bares mexicanos que no te puedes perder en Chicago

La ciudad de Chicago tiene opciones para quienes buscan una salida. Foto: Envato

La ciudad de Chicago tiene opciones para quienes buscan una salida con sabores mexicanos, desde una barra especializada en destilados de agave hasta restaurantes con música, desayunos y propuestas nocturnas.

Bar Sótano

Bar Sótano ocupa un espacio subterráneo en un callejón de River North, en 443 N Clark St. La entrada discreta conduce a una barra especializada en destilados mexicanos, con un ambiente íntimo y comunitario.

El establecimiento ofrece mezcal, tequila, sotol y raicilla.

Entre sus preparaciones aparece un coctel con mezcal, Chartreuse, jugo de caña y hoja santa, según ese mismo directorio. Acepta reservas en OpenTable y ofrece comida para acompañar las bebidas.

Abre de miércoles a jueves de 5:00 p. m. a 11:00 p. m. Los viernes y sábados permanece abierto hasta medianoche. Cierra de domingo a martes.

Mercadito

Mercadito está en 108 W Kinzie St y combina cocina mexicana con una barra orientada a margaritas, tequila y mezcal.

El menú incluye tacos de hongos, pastor y brisket, además de guacamole y esquite. Entre las bebidas aparecen la margarita tradicional y la paloma de mezcal.

El local recibe tanto comidas como salidas nocturnas y mantiene una valoración de 4.6 estrellas con más de 6 mil reseñas.

Abre todos los días. De lunes a viernes comienza el servicio a las 11:30 a. m., mientras que sábado y domingo abre desde las 10:30 a. m.

Federales Tacos & Tequila

Federales, en 180 N Morgan St, apuesta por un espacio de estilo industrial con patio abierto y techo retráctil.

El lugar es conocido por sus ice shots de tequila y sus margaritas artesanales, además de una selección de tequilas y mezcales. El menú gira en torno a los tacos.

Su horario favorece las salidas nocturnas. De lunes a jueves abre de 4:00 p. m. a 2:00 a. m. Los viernes abre desde las 11:00 a. m. y cierra a las 2:00 a. m., y los sábados permanece abierto hasta las 3:00 a. m.

Bocaditos Chicago

Bocaditos está en 1140 W Madison St y ofrece una experiencia más pequeña y relajada. Su decoración y sus tonos verdes destacan entre los comentarios de clientes en Yelp.

La sección de bebidas incluye mezcalita, margarita de la casa y sangría. Para acompañar hay tacos, aguachiles, enchiladas y chilaquiles.

El establecimiento ofrece happy hour de domingo a jueves, entre las 4:00 y las 6:00 p. m. y nuevamente de 8:30 a 9:30 p. m.

La Mejikana

La Mejikana está en 1820 S Ashland Ave y se presenta como una cocina mexicana moderna. El espacio incorpora murales, luces de neón y arte urbano.

La carta incluye micheladas y margaritas de maracuyá, según reseñas de clientes, además de preparaciones con mezcal. También ofrece tacos, ceviche y otros clásicos mexicanos.

Los jueves abre desde las 4:00 p. m. y mantiene el servicio hasta medianoche. Viernes y sábado extiende el horario hasta las 2:00 a. m. Los sábados abre desde el mediodía.

Casa Tequila Chicago

Casa Tequila, en 1949 W Division St, combina una cantina mexicana con una propuesta gastronómica amplia. OpenTable describe su decoración colorida, la iluminación tenue y los reservados.

Su menú de bebidas incluye margaritas, cocteles, cervezas y distintas opciones de tequila. La cocina ofrece tacos, burritos y mariscos.

El establecimiento también incorpora música en vivo. En julio de 2026, el local anunció los martes de mariachi de 8:30 pm a 10:00 pm..

Abre de domingo a jueves de 11:00 a. m. a 10:00 p. m. Los viernes y sábados cierra a las 11:00 p. m.

Zócalo Bar & Grill

Zócalo, en 1438 W Chicago Ave, combina restaurante mexicano, taquería y coctelería. También figura como restaurante de desayunos y de burritos, con una valoración de 4.8 estrellas y 188 reseñas.

Abre desde las 10:00 a. m., lo que permite ir tanto a desayunar como a cenar. Cierra los lunes.

De martes a viernes y domingo abre de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. y de 4:00 p. m. a 10:00 p. m. Los sábados la segunda franja se extiende hasta medianoche.

¿Qué tener en cuenta antes de salir a bares en Chicago?

Algunos locales programan noches de mariachi, DJ, música en vivo, promociones o actividades especiales que pueden modificar la experiencia.

También conviene confirmar si el lugar requiere reservación, especialmente los viernes y sábados. Bar Sótano, por ejemplo, acepta reservas, mientras otros espacios reciben grupos y celebran eventos especiales.

Los horarios también pueden cambiar durante días festivos o por actividades programadas.

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