Especialista explica cómo se puede sobrevivir a una inyección letal y qué secuelas puede dejar

Imagen ilustrativa. Getty.

Christa Pike, quien pasó cerca de tres décadas en el corredor de la muerte, debía ser ejecutada este jueves en Tennessee, Estados Unidos, mediante inyección letal. El procedimiento, sin embargo, no provocó su muerte tras la administración de dos dosis de pentobarbital, un fármaco empleado en este tipo de ejecuciones.

El Dr. Jorge Arrieta Castro, especialista en Medicina de Urgencias y con alta especialidad en Toxicología Clínica, explicó a Uno TV que una de las principales hipótesis es una falla en la administración del medicamento.

“La principal causa para que estas personas lleguen a sobrevivir suele ser un error humano“ Dr. Jorge Arrieta Castro, especialista médico

En el caso de Pike, testigos señalaron que durante el procedimiento presentó dolor intenso en el brazo, perdió el conocimiento y comenzó a roncar. Para Arrieta Castro, el dolor podría ser una señal de que la vía intravenosa no funcionó de manera adecuada.

“Una de las tantas hipótesis, hasta que el gobierno de Tennessee decida aclarar qué fue lo que en verdad pasó, es que a lo mejor no había un adecuado acceso, una vía periférica establecida y entonces el medicamento no entró como tal al torrente sanguíneo”, explicó.

En términos sencillos, el catéter pudo no haber quedado correctamente colocado, por lo que parte del fármaco pudo no llegar directamente a la sangre en la concentración y velocidad esperadas.

Arrieta Castro señaló que, cuando el medicamento se administra correctamente y produce el efecto esperado, la muerte puede ocurrir en cuestión de minutos, aunque el tiempo depende del fármaco, la dosis y la respuesta del organismo.

¿Qué secuelas puede dejar una inyección letal si la persona sobrevive?

Si una persona sobrevive a una ejecución fallida, una de las principales preocupaciones médicas es el tiempo que el cerebro pudo permanecer con poco oxígeno.

Arrieta explicó que una disminución prolongada de la respiración puede provocar una lesión hipóxico-isquémica, es decir, daño cerebral por falta de oxígeno y flujo sanguíneo.

“Ese estado de disminución de la respiración deja al cerebro en un estado de estrés muy importante. Esto la puede llevar, en el caso de Christa Pike, a una lesión hipóxico-isquémica, donde el cerebro pudo pasar un periodo importante sin oxígeno y causarle secuelas neurológicas muy importantes”, señaló.

Arrieta Castro destacó que este tipo de lesión puede dejar consecuencias graves y permanentes.

“Pueden tener un déficit cognitivo importante, perder la capacidad de expresarse o de llevar a cabo funciones mentales y, en muchos casos, también presentar una parálisis motora importante”. Dr. Jorge Arrieta Castro, especialista médico

Un abogado de Christa Pike declaró a TMZ que la mujer se encuentra en estado crítico, aunque aclaró que, según la información disponible, no está en coma.

Añadió que Pike permanece inconsciente y sin posibilidad de comunicarse.

¿Qué síntomas experimenta una persona antes de morir por inyección letal?

Los efectos aparecen de forma progresiva y afectan principalmente el nivel de conciencia y la respiración, explicó el Dr. Jorge Arrieta Castro.

“De manera inicial va a empezar con mucha somnolencia. Después de eso, va a entrar en un estado de disminución de conciencia; básicamente se queda muy dormida y, en dosis altas, que es lo que se busca con estos medicamentos, puede entrar en un estado de coma”.

La respiración también se vuelve cada vez más lenta conforme avanza el efecto de los fármacos.

“Con la disminución del estado de conciencia, el centro respiratorio se deprime, entonces va bajando la frecuencia respiratoria y eventualmente dejan de respirar”, señaló el médico.

¿Qué contiene una inyección letal?

En el caso de Christa Pike, el protocolo vigente de Tennessee contempla un solo medicamento llamado pentobarbital. El Departamento de Corrección estatal estableció desde diciembre de 2024 que sus ejecuciones mediante inyección letal utilizarían únicamente este fármaco.

El pentobarbital es un potente barbitúrico depresor del sistema nervioso central que se utiliza en la inyección letal en dosis masivas para inducir un coma rápido seguido de un paro cardíaco.

“En una inyección letal que se usa pentobarbital lo primero que vemos es una depresión neurológica importante, luego se presenta una depresión del centro respiratorio, una hipotensión (presión arterial baja) y luego un fallo circulatorio, que a su vez lleva a un paro cardiorrespiratorio”, explicó Arrieta.

Sin embargo, la composición de una inyección letal no es igual en todo Estados Unidos. Cada estado establece su propio protocolo y puede recurrir a uno o varios medicamentos

Los protocolos pueden incluir:

Un fármaco: una dosis letal de un sedante o anestésico, como el pentobarbital.

una dosis letal de un sedante o anestésico, como el pentobarbital. Dos fármacos: una combinación que varía según el protocolo de cada estado.

una combinación que varía según el protocolo de cada estado. Tres fármacos: primero un sedante o anestésico, después un agente paralizante, como el bromuro de pancuronio, y al final cloruro de potasio para detener el corazón.

“En las ejecuciones con múltiples fármacos, se inicia con un sedante para que la persona se quede dormida. Luego, se inyecta un fármaco que busca hacer un bloqueo neuromuscular, lo que paraliza todo el sistema muscular y detiene la respiración. Finalmente, se administra potasio para detener el corazón”. Dr. Jorge Arrieta, especialista médico

“Ya en conjunto tienes una depresión neurológica importante, un paro respiratorio y un paro cardíaco”, resumió el especialista.

¿Se siente dolor durante una inyección letal?

Aunque la inyección letal busca mantener inconsciente al prisionero durante el procedimiento, existen dudas sobre si esto ocurre en todos los casos.

Arrieta Castro explicó que el mayor riesgo aparece si el primer sedante no logra provocar una pérdida adecuada de la conciencia. En ese escenario, al administrarse el segundo fármaco, un bloqueador neuromuscular, la persona podría experimentar la parálisis respiratoria como una sensación de asfixia, acompañada de una fuerte angustia.

“En teoría, una depresión neurológica tan importante tendría que evitar que la persona tenga conciencia de lo que está pasando. Sin embargo, si no hay una adecuada administración de ese primer medicamento y todavía conserva cierto grado de conciencia, puede sentir esa sensación de asfixia porque el bloqueador impide la función respiratoria.”

“Es como si se estuviera asfixiando en vida y eso puede generar un estado de angustia muy importante”. Dr. Jorge Arrieta, especialista médico

Una investigación de la National Public Radio​​, el servicio de radiodifusión pública de Estados Unidos encontró signos de edema pulmonar en el 84% de más de 200 autopsias de personas ejecutadas mediante inyección letal.

El edema pulmonar ocurre cuando se acumula líquido en los pulmones y puede provocar sensación de asfixia o ahogamiento.

Sobre si una persona puede sentir dolor durante una inyección letal, los médicos coinciden en que depende, en gran medida, del nivel de inconsciencia alcanzado con el primer fármaco. Especialistas consultados por NPR advirtieron que, si la anestesia no es suficiente, el prisionero podría conservar cierto grado de conciencia durante el resto del procedimiento.

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