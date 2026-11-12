Nuevo León adelanta fin del ciclo escolar 2026-2027 por altas temperaturas

Se adelanta el fin del ciclo escolar. Foto: Cuartoscuro

En el estado de Nuevo León se adelanta el fin del ciclo escolar 2026-2027 debido a las altas temperaturas que se registran durante el verano. La medida busca proteger la integridad de los estudiantes

Modifican fin del ciclo escolar 2026-2027

En el Periódico Oficial de Nuevo León se publicó el decreto que modifica el fin del ciclo escolar 2026-2027. Anteriormente, el último día de clases estaba programado para el viernes 9 de julio de 2027, pero con la modificación se adelanta 3 días, para el martes 6 de julio de 2027.

De acuerdo con la publicación, en los últimos años se ha registrado calor extremo durante el verano en la mayor parte del estado; a esto se suma el incremento en el consumo del agua y la energía eléctrica “ lo cual pone en riesgo la salud de los educandos y personal en las escuelas”.

Esta es la principal razón por las que el Gobierno de Nuevo León decidió adelantar el fin del ciclo escolar 2026-2027. El decreto ya entró en vigor y se le pide a las autoridades de cada plantel, maestros, alumnos y padres de familia, tener en cuenta esta información.

Otras fechas importantes del calendario escolar 2026-2027 en Nuevo León

Periodos vacacionales

21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027

22 de marzo al 2 de abril de 2027

Días festivos

16 de noviembre

25 de diciembre

1 de enero de 2027

6 de enero de 2027

1 de febrero de 2027

15 de marzo de 2027

5 de mayo de 2027

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