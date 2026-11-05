Transporte público gratuito e ilimitado para beneficiarias de “Ayudamos a las Mujeres” en Nuevo León
Con la tarjeta se podrá acceder a toda la red de transporte público de Nuevo León, las 24 horas del días, las veces que sean necesarias.
El programa “Ayudamos a las Mujeres” ahora ofrece viajes gratuitos ilimitados en el transporte público de Nuevo León, además de ofrecer un apoyo económico de 2 mil pesos mensuales para las beneficiarias.
“Ayudamos a los Mujeres” ahora ofrece transporte gratuito ilimitado en Nuevo León
A finales del mes pasado, el gobernador Samuel García anunció la expansión de la tarjeta “Ayudamos a las Mujeres” para ofrecer transporte público gratuito para las mujeres pero con ciertas limitantes: sólo permitía cuatro viajes diarios en un horario de 10:00 a 13:00 horas.
Esta misma semana, el Gobierno de Nuevo León anunció que se anulan las restricciones y con la tarjeta se podrá acceder a toda la red de transporte público de Nuevo León, las 24 horas del días, las veces que sean necesarias.
“Si tú tienes la tarjeta Ayudamos con esa tarjeta te van a llegar 2 mil pesos mensuales, y además te vas a subir a los 4 mil 500 camiones nuevos gratis las veces que quieras”, declaró el gobernador en conferencia de prensa.
Félix Arratia, secretario de Igualdad e Inclusión del Estado de Nuevo León, añadió que este beneficio está disponible desde el pasado 1 de noviembre e incluye los traslados en camiones urbanos, Transmetro, rutas alimentadoras y las Líneas del Metro.
¿Qué es el programa “Ayudamos a las Mujeres”?
“Ayudamos a las Mujeres” es un programa del Gobierno de Nuevo León que ofrece beneficios a cuidadoras de infancias, adultos mayores y personas con discapacidad, jefas de familia y emprendedoras en situación de vulnerabilidad, con un apoyo económico de 2 mil pesos mensuales y transporte público gratuito.
Documentos para registrarse al programa “Ayudamos a las Mujeres”
- CURP validada por RENAPO
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional)
- Comprobante de domicilio reciente (recibo de luz, agua, predial, etc.)
- Comprobante de estudios
- Comprobante de estado civil
- Fotografía reciente del rostro, tomada al momento del registro
- Teléfono celular activo, que será verificado mediante un código OTP
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