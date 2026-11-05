Transporte público gratuito e ilimitado para beneficiarias de “Ayudamos a las Mujeres” en Nuevo León

Transporte público gratuito en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El programa “Ayudamos a las Mujeres” ahora ofrece viajes gratuitos ilimitados en el transporte público de Nuevo León, además de ofrecer un apoyo económico de 2 mil pesos mensuales para las beneficiarias.

“Ayudamos a los Mujeres” ahora ofrece transporte gratuito ilimitado en Nuevo León

A finales del mes pasado, el gobernador Samuel García anunció la expansión de la tarjeta “Ayudamos a las Mujeres” para ofrecer transporte público gratuito para las mujeres pero con ciertas limitantes: sólo permitía cuatro viajes diarios en un horario de 10:00 a 13:00 horas.

Esta misma semana, el Gobierno de Nuevo León anunció que se anulan las restricciones y con la tarjeta se podrá acceder a toda la red de transporte público de Nuevo León, las 24 horas del días, las veces que sean necesarias.

“Si tú tienes la tarjeta Ayudamos con esa tarjeta te van a llegar 2 mil pesos mensuales, y además te vas a subir a los 4 mil 500 camiones nuevos gratis las veces que quieras”, declaró el gobernador en conferencia de prensa.

Félix Arratia, secretario de Igualdad e Inclusión del Estado de Nuevo León, añadió que este beneficio está disponible desde el pasado 1 de noviembre e incluye los traslados en camiones urbanos, Transmetro, rutas alimentadoras y las Líneas del Metro.

¿Qué es el programa “Ayudamos a las Mujeres”?

“Ayudamos a las Mujeres” es un programa del Gobierno de Nuevo León que ofrece beneficios a cuidadoras de infancias, adultos mayores y personas con discapacidad, jefas de familia y emprendedoras en situación de vulnerabilidad, con un apoyo económico de 2 mil pesos mensuales y transporte público gratuito.

Documentos para registrarse al programa “Ayudamos a las Mujeres”

CURP validada por RENAPO

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional)

Comprobante de domicilio reciente (recibo de luz, agua, predial, etc.)

Comprobante de estudios

Comprobante de estado civil

Fotografía reciente del rostro, tomada al momento del registro

Teléfono celular activo, que será verificado mediante un código OTP

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