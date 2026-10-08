Consumo de sustancias y discusión habrían detonado multihomicidio en Montemorelos: Fiscalía

Fiscalía informa avances de investigación en Montemorelos. Foto: FGE Nuevo León

Una discusión familiar, combinada con el consumo de alcohol y medicamentos controlados, habría desencadenado el multihomicidio ocurrido en Montemorelos, Nuevo León, donde murieron una pareja, tres menores de edad y posteriormente Cinthia Abigail Tamez Rivera, señalada por las autoridades como la probable responsable de los hechos.

Durante la presentación de avances de la investigación, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la principal línea apunta a que la mujer de 33 años actuó tras sufrir un disgusto relacionado con el entorno familiar.

Testimonio de adolescente sustenta la principal hipótesis

De acuerdo con la Fiscalía, parte de la reconstrucción de los hechos se basa en el testimonio de un adolescente de 14 años, hijo de una expareja de Cinthia Abigail, quien presenció parte de la agresión antes de resguardarse en un clóset.

Según las autoridades, el menor relató que la mujer reaccionó luego de molestarse por una situación que todavía es investigada.

“De acuerdo con la versión del adolescente, ella actuó tras enojarse por una situación que aún desconocemos. Las pruebas toxicológicas revelan la presencia de pequeñas cantidades de alcohol y medicamentos en su organismo. La investigación apunta a la victimización de sus hijos y posteriormente al suicidio”, señaló el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores.

Detectan alcohol y clonazepam

Las pruebas periciales practicadas durante la investigación confirmaron la presencia de alcohol y clonazepam en el organismo de la mujer al momento de los hechos.

El fiscal precisó que las cantidades detectadas eran reducidas, aunque forman parte de los elementos que se analizan para determinar qué ocurrió horas antes de la tragedia.

Las investigaciones continúan para establecer con precisión cuál fue el detonante del ataque y el papel que pudieron haber tenido las sustancias encontradas.

Misma arma fue utilizada en ambos escenarios

Otro de los hallazgos revelados por la Fiscalía proviene de los estudios balísticos.

Los peritajes determinaron que los casquillos localizados tanto en la vivienda como en la camioneta donde posteriormente fueron encontradas las víctimas corresponden a una misma arma de fuego.

Este resultado fortalece la hipótesis que hasta ahora siguen las autoridades sobre la secuencia de los hechos.

La tragedia dejó una víctima más

Al caso se sumó el fallecimiento de Leodegario Moya, conocido como “Don Garo”, padre de la pareja sentimental de Cinthia Abigail.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el hombre de 64 años sufrió un infarto después de enterarse del asesinato de su hijo.

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abierta la investigación para reconstruir completamente lo ocurrido y esclarecer todos los detalles de uno de los casos que más conmoción ha causado recientemente en Nuevo León.

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