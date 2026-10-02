UANL y UDEM se van a clases en línea por fuertes lluvias; IMSS suspende guarderías

Suspensión de actividades por lluvias. Fotos: Cuartoscuro

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Universidad de Monterrey (UDEM) anunciaron que este viernes las clases se realizarán a distancia debido al pronóstico de fuertes lluvias en el estado.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que se suspende el servicio de guardería por el mismo motivo.

UANL suspende clases y actividades presenciales por pronóstico de fuertes lluvias

El día de ayer la UANL emitió un comunicado para informar que el día de hoy, 2 de octubre, todas las actividades administrativas y académicas serán efectuadas mediante la modalidad a distancia, esto como medida preventiva ante los pronósticos de intensas precipitaciones.

La única excepción son las actividades efectuadas por el personal del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”.

Las autoridades de la UANL también reprogramaron el encuentro entre Auténticos Tigres y Borregos Campus Monterrey; originalmente el partido se iba a desarrollar este viernes en el Estadio Gaspar Mass.

UDEM también aplicó clases a distancia

La UDEM tomó una medida en el mismo sentido, de suspender las clases presenciales y optar por la modalidad en línea en todos los niveles, además, fueron suspendidos todos los eventos y actividades presenciales que estaban programadas.

Recordemos que el Gobierno de Nuevo León anunció que este viernes habrá clases a distancia en los planteles de preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas.

IMSS suspende servicio de guardería

El pronóstico de intensas lluvias en Nuevo León no solo afectó las actividades escolares. A través de un breve comunicado el IMSS informó que el día de hoy se suspende el servicio de guardería para salvaguardar la seguridad de los menores.

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