Testamento gratis en Nuevo León: Gobierno ofrecerá trámite sin costo el 29 de septiembre

Jornada de testamentos en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El Gobierno de Nuevo León anunció que próximamente se realizará una jornada de testamentos gratuitos en la ciudad de Monterrey, para que los ciudadanos arreglen sus papeles y no hereden problemas a sus familiares. A continuación te decimos cuándo y dónde se realizará este evento.

¿Cuándo es la brigada de testamentos gratuitos en Nuevo León?

Mike Flores, secretario del Gobierno de Nuevo León, anunció que el próximo 29 de septiembre se realizará la brigada de testamentos gratuitos, en el Gimnasio Nuevo León Unido, en la ciudad de Monterrey. El horario de atención será de de 8:00 a 16:00 horas.

“Imagínate trabajar toda tu vida, hacerte de un patrimonio, ponerle un techo a tu familia y que ese legado todavía no esté asegurado para su futuro. Muchas terminan peleándose o con broncas por no dejar un testamento”, expresó el funcionario.

Requisitos para tramitar el testamento durante la jornada gratuita en Nuevo León

El trámite estará disponible para personas que cuenten con 1 propiedad con un valor catastral de hasta 3.5 millones de pesos,

Acta de nacimiento

CURP

INE

Acta de matrimonio (en caso de aplicar)

Predial (sin importar si este último está actualizado)

Se recomienda dejar un testamento para asegurar que tu patrimonio llegue a las manos de quien tú elijas y evites problemas legales a los familiares. Algunas de las consecuencias de no dejar un testamento son:

Se inicia un juicio sucesorio intestamentario

Se convoca a todas aquellas personas que se sientan con derecho a heredar, para hacer la declaración de herederos

El orden de prelación para heredar es: descendientes, cónyuge, concubina o concubinario, ascendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado.

Se designa un albacea

Se hace un inventario y avalúo de los bienes

Se administran los bienes y se realiza un proyecto de partición, en el cual se llega a un acuerdo y resolución sobre este

Se adjudican los bienes a los herederos

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