Asesinan a balazos a maestro dentro de secundaria en Oaxaca

Asesinan a balazos a un maestro. Foto: Gettyimages

Un maestro fue asesinado a balazos dentro de la Escuela Secundaria Técnica 69, ubicada en San Blas Atempa, Oaxaca.

La víctima fue identificada como Levi Peralta Regalado, coordinador académico de 44 años, quien murió en un hospital tras ser trasladado de emergencia.

=FISCALÍA INFORMA=



Inicia Fiscalía de Oaxaca investigaciones tras agresión contra profesor en San Blas Atempa



La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició los procesos de investigación correspondientes luego de un ataque armado ocurrido al interior de la Escuela… pic.twitter.com/Md8JhV0TgF — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) October 13, 2026

Asesinan a maestro dentro de secundaria en Oaxaca

El docente fue agredido con disparos de arma de fuego al interior del plantel educativo.

La Fiscalía local informó sobre la agresión mediante un comunicado, en el que señaló que la víctima recibió impactos de arma de fuego.

Ante la gravedad de sus lesiones, Levi Peralta Regalado fue trasladado de emergencia en una unidad de la Policía Municipal a un hospital del ISSSTE en Tehuantepec, donde posteriormente falleció a consecuencia de las heridas.

Luego de la agresión contra el coordinador académico, las clases fueron suspendidas en el plantel.

Hasta la información proporcionada, no se detallaron posibles responsables ni el motivo de la agresión.

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